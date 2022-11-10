Росіяни накопичують запаси та готуються бити залпом, - Юрій Ігнат

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Цієї ночі росіяни не проводили атак із повітря. Однак дуже напруженим залишається східний напрямок. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

«Ворог не полишає спроб атакувати на Донецькому напрямку. Тут дуже жорсткі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Винищувачі теж продовжують наші робити свою справу», – повідомив він.

Ігнат припустив, що росіяни знизили інтенсивність ударів безпілотниками й ракетами, бо побачили, що ефекту від поодиноких ударів не так багато. Ймовірно, окупанти зараз намагаються наростити запаси.

«А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири – ворог кілька місяців накопичував свої засоби», – зазначив він.

За його словами, аби поповнити втрати крилатих ракет російські заводи працюють у три зміни.

«Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів рушити нашу критичну інфраструктуру», – наголосив він.

За даними ГУР Міноборони, Росія використала близько 80% своїх сучасних ракет. «Іскандерів» залишилося близько 120. Воєнна розвідка знає про плани кремля купити іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх хочуть відправити повітрям до Криму, а звідти – морем до російських каспійських портів.