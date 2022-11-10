Росіяни накопичують запаси та готуються бити залпом, - Юрій Ігнат

Цієї ночі росіяни не проводили атак із повітря. Однак дуже напруженим залишається східний напрямок. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.
Ігнат припустив, що росіяни знизили інтенсивність ударів безпілотниками й ракетами, бо побачили, що ефекту від поодиноких ударів не так багато. Ймовірно, окупанти зараз намагаються наростити запаси.
За його словами, аби поповнити втрати крилатих ракет російські заводи працюють у три зміни.
За даними ГУР Міноборони, Росія використала близько 80% своїх сучасних ракет. «Іскандерів» залишилося близько 120. Воєнна розвідка знає про плани кремля купити іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх хочуть відправити повітрям до Криму, а звідти – морем до російських каспійських портів.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер