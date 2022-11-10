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Росіяни накопичують запаси та готуються бити залпом, - Юрій Ігнат

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 494

 Ворог не полишає намірів рушити нашу критичну інфраструктуру

Цієї ночі росіяни не проводили атак із повітря. Однак дуже напруженим залишається східний напрямок. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

«Ворог не полишає спроб атакувати на Донецькому напрямку. Тут дуже жорсткі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Винищувачі теж продовжують наші робити свою справу», – повідомив він.

Ігнат припустив, що росіяни знизили інтенсивність ударів безпілотниками й ракетами, бо побачили, що ефекту від поодиноких ударів не так багато. Ймовірно, окупанти зараз намагаються наростити запаси. 

«А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири – ворог кілька місяців накопичував свої засоби», – зазначив він.

За його словами, аби поповнити втрати крилатих ракет російські заводи працюють у три зміни. 

«Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів рушити нашу критичну інфраструктуру», – наголосив він.

За даними ГУР Міноборони, Росія використала близько 80% своїх сучасних ракет. «Іскандерів» залишилося близько 120. Воєнна розвідка знає про плани кремля купити іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх хочуть відправити повітрям до Криму, а звідти – морем до російських каспійських портів.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна ракети обстріли Юрій Ігнат
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