На Полтавщині цього року усиновили 26 дітей

Також у регіоні працюють 26 патронатних родин, серед них чотири нові

З початку року на Полтавщині усиновили 26 дітей. Загалом у області понад тисяча сімей опікунів і піклувальників виховують більше ніж 1400 дітей. Такі дані оприлюднили у Полтавській ОВА до Дня усиновлення, що відзначається щорічно 17 вересня.

Ще близько двох сотень хлопців і дівчат зростають у прийомних родинах, причому лише цьогоріч створили шість нових сімей. У 36 дитячих будинках сімейного типу нині живуть 232 дитини. Два таких будинки з’явилися у 2025 році. Також у регіоні працюють 26 патронатних родин, серед них чотири нові.

