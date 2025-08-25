На Полтавщині запрацювала «гаряча лінія» для тих, хто бажає прийняти дитину в родину

У Полтавській області відкрили «гарячу лінію» для тих, хто цікавиться усиновленням, опікою чи патронатом. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 25 серпня.

Дзвінки можуть здійснювати як потенційні батьки, які планують прийняти дитину у родину, так і всі, хто хоче дізнатися більше про сімейні форми виховання. Консультанти нададуть відповіді на практичні запитання та допоможуть із порадами щодо створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, йдеться у повідомленні.

«Гаряча лінія» запрацювала у межах проєкту ЮНІСЕФ «Кращий догляд», який втілює Міжнародна благодійна організація «СОС Дитячі Містечка Україна» за підтримки Уряду Канади. Номер «гарячої лінії»: 044 354 73 00

Паралельно в області стартувала інформаційна кампанія. Прийомні батьки, які вже виховують дітей, поділяться власним досвідом у серії відеоісторій.

Нагадаємо, у Кременчуці триває реорганізація Будинку дитину. Це роблять згідно з рішенням уряду від 4 лютого 2025-го. Надалі цей заклад, які інші по всій Україні, мають бути трансформовані у центри медичної реабілітації, центри соціальної підтримки сім'ї та дітей. Цей процес є частиною реформи системи захисту прав дітей, спрямованої на деінституціалізацію та забезпечення виховання дітей в сімейному середовищі.