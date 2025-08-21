Евакуація дітей, реорганізація, стан укриття: що на сьогодні відомо про роботу Будинку дитини у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

У яких умовах проживають вихованці Будинку, на якому етапі будівництво укриття, чи планується евакуація дітей, і як проходить процес реорганізації закладу розповіли сьогодні під час візиту обласного керівництва до Кременчука

На сьогодні у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини Полтавської обласної ради перебувають 30 дітей, є ще 10 вільних ліжок. Раніше у закладі могли розміщувати до 120 дітей. Про це розповіла виконувачка обов’язків директора Будинку Юлія Багро 21 серпня.

Евакуація дітей

Евакуація дітей з Будинку дитини можлива, сказала Юлія Багро. Але цим питанням заклад не може самостійно опікуватись.

— Нас питають щодо евакуації, але мені необхідно, щоб допомогли з вирішенням цього питання, якщо буде необхідність. Зараз воєнний стан в країні, важко сказати, куди ми евакуюємось, куди нам запропонують, — додала Багро.

Тимчасово виконувач обов’язків Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут розповів, що «офіційних документів ніяких не надходило» щодо евакуації дітей.

— Важко щось сказати з цього приводу. Ідуть процеси, як будуть якісь вказівки або розуміння ситуації, ми будемо реагувати відповідно, — розповів Когут.

Додамо, що питання про евакуацію дітей з кременчуцького Будинку нещодавно порушувала адвокатка і блогерка Інна Мірошніченко. За її словами, у Кременчуці «діти щодня перебувають у небезпеці».

View this post on Instagram A post shared by Inna Miroshnychenko 🇺🇦 (@_inna_mi_)





Укриття

Наразі тривають «проєктні роботи» капітального ремонту укриття, розповідає Володимир Когут.

— Будемо розуміти по проєктних роботах, яка ситуація. Концептуально це буде окреме укриття, — сказав т. в. о. Полтавської ОВА.

Додамо, що у травні проєктно-кошторисна документація була вже «на завершені» — «далі експертиза, тобто дозволи на початок будівництва. Будемо розуміти кошторис, будемо формувати потреби для того, щоб будувати все ж таки там укриття», повідомляв Когут під час візиту до Кременчука 23 травня.

Про стан укриття у Будинку дитини активно почали говорити цьогоріч з кінця січня.

Тоді комісія Уповноваженого з прав людини в Україні спільно з представниками громадських організацій виявила у закладі, зокрема, «кричущі порушення прав та інтересів дітей, які свідчать про системну байдужість до їхніх потреб, ставлять під загрозу гідність, здоров’я та безпеку». Крім того, за словами представників комісії, працівники закладу принижували вихованців, називаючи їх «інвалідами» і «тими, кого ніхто ніколи не всиновить».

Також зазначалося, що 90% фінансування закладу спрямовується на оплату праці персоналу та комунальні послуги, а не на забезпечення безпосередніх потреб дітей.

У своєму коментарі голова Кременчуцької громади Віталій Малецький заявив, що «попри три роки війни, обласна рада не спромоглася виділити кошти на облаштування укриття для дітей».

Які умови проживання дітей

Нині заклад перебуває «в нормальному стані, і люди, які працюють, дають свою роботу цим дітям, які її потребують. Це заслуговує поваги і визнання», вважає Володимир Когут.

Будинок дитини надає послуги спеціалізованої медичної допомоги з медичної реабілітації, паліативної допомоги, медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків та дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Також тут надають послуги з педагогічної корекції з застосуванням завдань дошкільної освіти, з вадами фізичного та розумового розвитку віком від народження.

Тут проживають діти до 6 років.

— Те, що відбувається в цьому закладі, це приклад чуйності, людяності і такої любові до дітей, — сказав заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко.

Під час сьогоднішнього огляду Будинку, проблем, про які говорила комісія Уповноваженого з прав людини в Україні після свого візиту взимку, не виявили.

Реорганізація Будинку: як надалі працюватиме заклад

Згідно з рішенням уряду від 4 лютого 2025-го, до 1 вересня в Україні мають реорганізувати усі будинки дитини. Зокрема, вони мають бути трансформовані у центри медичної реабілітації, центри соціальної підтримки сім'ї та дітей. Цей процес є частиною реформи системи захисту прав дітей, спрямованої на деінституціалізацію та забезпечення виховання дітей в сімейному середовищі.

Як зазначив тимчасово виконувач обов’язків Полтавської ОВА Володимир Когут, нині область не розглядає закриття Будинку у Кременчуці.

— Але тут треба дивитися в частині оптимізації деяких речей. Можливо, десь якийсь корпус можна буде використовувати в спорідненому сегменті, в інших напрямах. Це лікувальних, реабілітаційних чи соціальних напрямків, — розповів Когут.

За його словами, ймовірно, що у наступному році Будинок дитини вже не отримає субвенцію з державного бюджету.

— У будь-якому випадку ми повинні скласти якийсь прайс-кеп, так би мовити, з утримання однієї дитини. І ми повинні, і від громади, яка тут знаходиться, йти в якесь фінансування цього процесу. Процеси реорганізації йдуть, вони вже будуть завершені, так що у будь-якому випадку це вже не будинок дитини, як він був по своїй суті, — сказав Когут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в умовах війни працює спеціальна школа Полтавської обласної ради — заклад, де навчають дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними, психічними, сенсорними порушеннями, розладами поведінки.