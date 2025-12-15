У Кременчуці на низці вулиць тимчасово не буде води

Через планові та аварійні роботи водопостачання буде обмежене на кількох вулицях міста
16 грудня з 8.30 до завершення робіт (орієнтовно до 17.00) через аварійний ремонт на водопровідній мережі повністю припинять холодне водопостачання на правому березі міста. Про це повыдомили у Кременчуцькій міськраді.
Де саме не буде води:
Після відновлення водопостачання можливе короткочасне помутніння та зміна кольору води, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Кременчуці 16 та 17 грудня через планові роботи буде знижено тиск подачі холодної води у мікрорайоні Молодіжний.
