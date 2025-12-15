Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 219

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 16 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Веселий, 10

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Олексія Древаля, 182/1–190

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Чернігівська, 1–23

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське
  • с. Соснівка.

З 8.00 до 18.00:

  • квт. 287, 19–28

  • просп. Лесі Українки, 65–71

  • вул. Керченська, 14

  • вул. Якова Петруся, 140.

З 8.00 до 17.00:

  • квт. 287, 14, 16

  • проїзд Сонячний, 1

  • пр. Андрія Ізюмова, 1–25

  • просп. Лесі Українки, 96

  • просп. Полтавський, 13–275

  • пров. Абрикосовий, 23–25/28

  • пров. Амвросія Ковальова, 3–8

  • пров. Бакинський, 5/6

  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6

  • пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4, 13

  • пров. Г. Ашкаренка, 1–7/71

  • пров. Градижський, 4, 6

  • пров. Дмитра Барковського, 13–26

  • пров. Івана Котляревського, 1–17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • пров. Караванний, 35–53

  • пров. Олекси Гірника, 1–8

  • пров. Петрівський, 3–18

  • пров. Полтавський, 3–20А

  • пров. Правди, 1А–19

  • пров. Ринковий, 1/13

  • пров. Савинський, 2

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • пров. Фізкультурний, 1

  • пров. Фруктовий, 3–12/2

  • пров. Щемиловський, 3–28

  • пров. А. Ізюмова, 3–14

  • туп. Айвазовського, 1–21

  • туп. Автозаводський, 2

  • туп. Автозаводський, 6

  • туп. Затишний, 17

  • туп. Канівський, 3–19

  • туп. Петрівський, 3–9

  • туп. Фруктовий, 3, 5, 7

  • туп. Яснополянський, 28А–47

  • туп. Глобинський, 1/4–41А

  • туп. Газопровідний, 1–11

  • вул. А. Ізюмова, 1А–46

  • вул. Академіка Маслова, 32/15

  • вул. Амвросія Ковальова, 17

  • вул. Андріївська, 5–18А

  • вул. Андріївська, 6А, 8/11

  • вул. Автозаводська, 3–12

  • вул. Автозаводська, 11–32

  • вул. Бажана, 2, 14, 17

  • вул. Барвінкова, 1–68

  • вул. Барвінкова, 2

  • вул. Броніслава Урбанського, 15–34

  • вул. Бориса Чичибабіна, 1–67

  • вул. Бузкова, 1–56

  • вул. Вадима Пугачова, 7А

  • вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13

  • вул. В. Баранова, 3–13

  • вул. В. Кришталя, 1–95А

  • вул. В. Симоненка, 1–112

  • вул. В. Винниченка, 11/28–78

  • вул. Володимира Великого, 72

  • вул. Г. Чайки, 1, 29

  • вул. Газопровідна, 4–30

  • вул. Гетьманська, 8, 43

  • вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92

  • вул. Гійома Боплана, 74А–78А

  • вул. Гурамішвілі, 2–8

  • вул. Д. Апостола, 1/25–12

  • вул. Данила Галицького, 4–39А

  • вул. Д. Галицького, 6–67

  • вул. Єднання України, 8/6–23/1

  • вул. Ємельяненко, 3

  • вул. Експресівська, 1–80

  • вул. Івана Котляревського, 1–30

  • вул. Ігоря Сердюка, 2А

  • вул. І. Нагнібіди, 1–64

  • вул. І. Сіокорського, 1–57

  • вул. Іллі Ткаченка, 32А–59

  • вул. Кармелюка, 2, 4

  • вул. Капітана Корпана, 2–25/9

  • вул. Капітана Трусова, 5–40

  • вул. Керченська

  • вул. Кобзарська, 2–27/74

  • вул. Комишанська, 2

  • вул. Кооперативна, 19–50/4

  • вул. Козацька, 3–26/24

  • вул. Коцюбинського, 4

  • вул. Кропивницького, 1–14

  • вул. Кропивницького, 1–66/2

  • вул. Лебедина, 5–40/4

  • вул. Лебедина, 55–106

  • вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2

  • вул. Лікаря Парнети, 47

  • вул. Локомотивна, 1А–30

  • вул. Локомотивна, 23А–38

  • вул. М. Вовчка, 2–34

  • вул. Махоркова, 4–20

  • вул. Межова, 1–26

  • вул. Межева, 14/20

  • вул. Миколи Гоголя, 7/44–21

  • вул. Миколи Міхновського, 1–57

  • вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А

  • вул. Михайла Грушевського, 3–7

  • вул. М. Калачевського, 3–10

  • вул. Мрії, 8, 10

  • вул. Мрії, 12А

  • вул. Мрії, 20, 22, 22А

  • вул. Небесної Сотні, 66/1–81/30

  • вул. Нечуя Левицького, 3–12

  • вул. Н. Крюкової, 17

  • вул. Новомиргородська, 2–52

  • вул. Новомежева, 2/1

  • вул. О. Пчілки, 2А–23

  • вул. О. Чайки, 1, 29

  • вул. Олексія Древаля, 24–78

  • вул. Олексія Древаля, 39–78

  • вул. Олексія Древаля, 71–94

  • вул. П-ка Коваленка, 4

  • вул. П. Оксанченка, 1–69

  • вул. Перемоги, 42/8, 50

  • вул. Переяславська, 2–37/10

  • вул. Переяславська, 37/12

  • вул. Раїси Кириченко, 76–80/69

  • вул. Размислова, 2–16

  • вул. Размислова, 3–40

  • вул. Ракетна, 1–27

  • вул. Рокитнянська, 1–39

  • вул. С. Кульчинського, 1/47–6

  • вул. С. Наливайка, 2–18/27

  • вул. Сержанта Мельничука, 12/37А

  • вул. Сержанта Трушакова, 16–61

  • вул. Софіївська, 2/50

  • вул. Сосновська, 1/19–49

  • вул. Тараса Шевченка, 76–105/14

  • вул. Троїцька, 5, 7/5

  • вул. Харківська, 3–11А

  • вул. Харківська, 10–30

  • вул. Хімічна, 1/2–83

  • вул. Христини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Чайковського, 1–95А

  • вул. Юрія Руфа, 39–50

  • вул. Юрія Руфа, 45–63/1

  • вул. Юрія Руфа, 65А

  • вул. Якова Петруся, 3–22

  • вул. Якова Петруся, 3–130.

Автор: Руслана Горгола
