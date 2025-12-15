Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 16 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
просп. Полтавський, 277/2–281
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Олексія Древаля, 182/1–190
вул. Перекопська, 40
вул. Чернігівська, 1–23
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
квт. 287, 19–28
просп. Лесі Українки, 65–71
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140.
квт. 287, 14, 16
проїзд Сонячний, 1
пр. Андрія Ізюмова, 1–25
просп. Лесі Українки, 96
просп. Полтавський, 13–275
пров. Абрикосовий, 23–25/28
пров. Амвросія Ковальова, 3–8
пров. Бакинський, 5/6
пров. Бар’єрний, 2/5, 6
пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4, 13
пров. Г. Ашкаренка, 1–7/71
пров. Градижський, 4, 6
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Караванний, 35–53
пров. Олекси Гірника, 1–8
пров. Петрівський, 3–18
пров. Полтавський, 3–20А
пров. Правди, 1А–19
пров. Ринковий, 1/13
пров. Савинський, 2
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Фізкультурний, 1
пров. Фруктовий, 3–12/2
пров. Щемиловський, 3–28
пров. А. Ізюмова, 3–14
туп. Айвазовського, 1–21
туп. Автозаводський, 2
туп. Автозаводський, 6
туп. Затишний, 17
туп. Канівський, 3–19
туп. Петрівський, 3–9
туп. Фруктовий, 3, 5, 7
туп. Яснополянський, 28А–47
туп. Глобинський, 1/4–41А
туп. Газопровідний, 1–11
вул. А. Ізюмова, 1А–46
вул. Академіка Маслова, 32/15
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Андріївська, 6А, 8/11
вул. Автозаводська, 3–12
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Бажана, 2, 14, 17
вул. Барвінкова, 1–68
вул. Барвінкова, 2
вул. Броніслава Урбанського, 15–34
вул. Бориса Чичибабіна, 1–67
вул. Бузкова, 1–56
вул. Вадима Пугачова, 7А
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. В. Баранова, 3–13
вул. В. Кришталя, 1–95А
вул. В. Симоненка, 1–112
вул. В. Винниченка, 11/28–78
вул. Володимира Великого, 72
вул. Г. Чайки, 1, 29
вул. Газопровідна, 4–30
вул. Гетьманська, 8, 43
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Гійома Боплана, 74А–78А
вул. Гурамішвілі, 2–8
вул. Д. Апостола, 1/25–12
вул. Данила Галицького, 4–39А
вул. Д. Галицького, 6–67
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Ємельяненко, 3
вул. Експресівська, 1–80
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. Ігоря Сердюка, 2А
вул. І. Нагнібіди, 1–64
вул. І. Сіокорського, 1–57
вул. Іллі Ткаченка, 32А–59
вул. Кармелюка, 2, 4
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Керченська
вул. Кобзарська, 2–27/74
вул. Комишанська, 2
вул. Кооперативна, 19–50/4
вул. Козацька, 3–26/24
вул. Коцюбинського, 4
вул. Кропивницького, 1–14
вул. Кропивницького, 1–66/2
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лебедина, 55–106
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. М. Вовчка, 2–34
вул. Махоркова, 4–20
вул. Межова, 1–26
вул. Межева, 14/20
вул. Миколи Гоголя, 7/44–21
вул. Миколи Міхновського, 1–57
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Михайла Грушевського, 3–7
вул. М. Калачевського, 3–10
вул. Мрії, 8, 10
вул. Мрії, 12А
вул. Мрії, 20, 22, 22А
вул. Небесної Сотні, 66/1–81/30
вул. Нечуя Левицького, 3–12
вул. Н. Крюкової, 17
вул. Новомиргородська, 2–52
вул. Новомежева, 2/1
вул. О. Пчілки, 2А–23
вул. О. Чайки, 1, 29
вул. Олексія Древаля, 24–78
вул. Олексія Древаля, 39–78
вул. Олексія Древаля, 71–94
вул. П-ка Коваленка, 4
вул. П. Оксанченка, 1–69
вул. Перемоги, 42/8, 50
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Переяславська, 37/12
вул. Раїси Кириченко, 76–80/69
вул. Размислова, 2–16
вул. Размислова, 3–40
вул. Ракетна, 1–27
вул. Рокитнянська, 1–39
вул. С. Кульчинського, 1/47–6
вул. С. Наливайка, 2–18/27
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Софіївська, 2/50
вул. Сосновська, 1/19–49
вул. Тараса Шевченка, 76–105/14
вул. Троїцька, 5, 7/5
вул. Харківська, 3–11А
вул. Харківська, 10–30
вул. Хімічна, 1/2–83
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Чайковського, 1–95А
вул. Юрія Руфа, 39–50
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
вул. Юрія Руфа, 65А
вул. Якова Петруся, 3–22
вул. Якова Петруся, 3–130.
