«Вся сім’я прокинулась від жахливого свисту "Калібру"». Жителі Кременчука про нічний обстріл РФ

Жителька Кременчука Любов розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про події у ніч на 21 червня. У під’їзді будинку (вулиця Мазепи, 71), де живе жінка, пошкоджено вікна.
Разом з нею був і її син.
Водночас жінка додає, що на ранок звернулась до відділу оперативного контролю за станом в місті (1563) щодо вибитих вікон у під’їзді внаслідок обстрілу росіян.
Додамо, що міська влада надавала перелік необхідних дій постраждалим внаслідок атаки РФ:
У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.
Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали громади. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.