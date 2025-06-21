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«Вся сім’я прокинулась від жахливого свисту "Калібру"». Жителі Кременчука про нічний обстріл РФ

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 876

За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів

Жителька Кременчука Любов розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про події у ніч на 21 червня. У під’їзді будинку (вулиця Мазепи, 71), де живе жінка, пошкоджено вікна.

— Живемо на 9-му поверсі. Близько 3 години ранку вся сім’я прокинулась від жахливого свисту «Калібру». Було дуже гучно, дуже близько, дуже страшно. Ще остаточно не прокинувшись, в декілька стрибків, я опинилась в коридорі. Поки бігла в коридор, бачила яскравий білий спалах за вікном, чула вибухи, — розповідає Любов. 

Разом з нею був і її син.

— Він кричав і тремтів усім тілом. Ми обійнялися і сховалися за 2 стінами, подалі від вікон. Я гладила сина і відчувала як всередині мене стискається тугий клубок тваринного страху і відчуття безпорадності. Протягом години було ще декілька вибухів, але було вже не так страшно. Проте емоції «наздогнали» мене сьогодні. Я дуже довго плакала, поки відчула хоч деяке полегшення, — каже Лююов. 

Водночас жінка додає, що на ранок звернулась до відділу оперативного контролю за станом в місті (1563) щодо вибитих вікон у під’їзді внаслідок обстрілу росіян. 

— Дзвонила в службу мера, сказали, що це до керуючої компанії всі питання. Залишила заявку в «Будсервісі». Комісії не було, — стверджує Любов.

Додамо, що міська влада надавала перелік необхідних дій постраждалим внаслідок атаки РФ:

  • Телефонуйте на єдину міську гарячу лінію за номером 15-63.
  • Повідомте про характер і місце пошкоджень.
  • З вами зв’яжуться представники спеціальної міської комісії — вони зафіксують усі пошкодження для подальшого розв’язання питань щодо допомоги та відшкодування.

Що передувало

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

  

Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали громади. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів. 

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Автор: Телеграф
Теги: ракетний удар безпілотники
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