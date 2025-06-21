Відьма, маяк і бібліотека: що кременчужанам почитати на вихідних

Чарівну Меласю Вернигубівну люди на селі цураються й оминають. Подейкують, що тієї ночі, коли вона народилася, небо тріскотіло від блискавок — то мати відьма передавала доньці лихі вміння. Мелася не вірила чуткам. Та її надзвичайна сила пробудилася того чорного дня, коли дівчина зазнала наруги жорстокого московського боярина Дмитра Трєбнікова. Мелася переживає страшне приниження, і її світлу душу поглинає темрява. Саме тоді дівчина нарешті наважується скористатися своїми здібностями.

Лінь Ріна «Книжкові хроніки Анімант Крамб» Англія. 1890 рік. Сукні, бали та пошук ідеального чоловіка. Ось чого хотіла для Анімант Крамб її мати. Але в дівчини на думці зовсім інші речі. Вона жила у світі книжок і намагалася уникнути реальності за допомогою винахідливості та добрячої порції сарказму. Аж раптом доля постукала в її двері та зробила пропозицію, яка перевернула життя дівчини з ніг на голову.

Місяць у Лондоні, величезна й повністю автоматизована система пошуку книжок, занурення в життя менш привілейованих людей та робота в бібліотеці. І, звісно, почуття, про які Анімант раніше знала лише з книжок.