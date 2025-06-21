Відьма, маяк і бібліотека: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Дарина Гнатко «Люди промовляють, що я відьма»
Чарівну Меласю Вернигубівну люди на селі цураються й оминають. Подейкують, що тієї ночі, коли вона народилася, небо тріскотіло від блискавок — то мати відьма передавала доньці лихі вміння. Мелася не вірила чуткам. Та її надзвичайна сила пробудилася того чорного дня, коли дівчина зазнала наруги жорстокого московського боярина Дмитра Трєбнікова. Мелася переживає страшне приниження, і її світлу душу поглинає темрява. Саме тоді дівчина нарешті наважується скористатися своїми здібностями.
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Лінь Ріна «Книжкові хроніки Анімант Крамб»
Англія. 1890 рік. Сукні, бали та пошук ідеального чоловіка. Ось чого хотіла для Анімант Крамб її мати. Але в дівчини на думці зовсім інші речі. Вона жила у світі книжок і намагалася уникнути реальності за допомогою винахідливості та добрячої порції сарказму. Аж раптом доля постукала в її двері та зробила пропозицію, яка перевернула життя дівчини з ніг на голову.
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Віталій Дуленко «Маяк»
Надприродного не існує — завжди був переконаний Данило Вільчинський. Але його власне життя неначе зурочили: журналістська кар’єра не склалася, тривалі стосунки опинилися під загрозою, а алкоголь щодалі глибше затягує на дно.
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