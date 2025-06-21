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Відьма, маяк і бібліотека: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 0

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Дарина Гнатко «Люди промовляють, що я відьма»

Чарівну Меласю Вернигубівну люди на селі цураються й оминають. Подейкують, що тієї ночі, коли вона народилася, небо тріскотіло від блискавок — то мати відьма передавала доньці лихі вміння. Мелася не вірила чуткам. Та її надзвичайна сила пробудилася того чорного дня, коли дівчина зазнала наруги жорстокого московського боярина Дмитра Трєбнікова. Мелася переживає страшне приниження, і її світлу душу поглинає темрява. Саме тоді дівчина нарешті наважується скористатися своїми здібностями.

Лінь Ріна «Книжкові хроніки Анімант Крамб»

Англія. 1890 рік. Сукні, бали та пошук ідеального чоловіка. Ось чого хотіла для Анімант Крамб її мати. Але в дівчини на думці зовсім інші речі. Вона жила у світі книжок і намагалася уникнути реальності за допомогою винахідливості та добрячої порції сарказму. Аж раптом доля постукала в її двері та зробила пропозицію, яка перевернула життя дівчини з ніг на голову.
Місяць у Лондоні, величезна й повністю автоматизована система пошуку книжок, занурення в життя менш привілейованих людей та робота в бібліотеці. І, звісно, почуття, про які Анімант раніше знала лише з книжок.

  

 

Віталій Дуленко «Маяк»

Надприродного не існує — завжди був переконаний Данило Вільчинський. Але його власне життя неначе зурочили: журналістська кар’єра не склалася, тривалі стосунки опинилися під загрозою, а алкоголь щодалі глибше затягує на дно.
Робота доглядачем маяка видалася Данилові ідеальною можливістю переосмислити життя й стати кращим. Та невдовзі після його прибуття на маяку починають відбуватися загадкові події, які геть не піддаються поясненню, а місцеві жителі, здається, усі щось приховують. Тепер Данилові потрібно не тільки розібратися в собі, а й розкрити жахливі таємниці маяка і при цьому залишитися живим.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: k1.ua
Теги: книги бібліотека
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