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У одному з районних судів Полтавщини змінився голова

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 116

Наразі в суді працюють 5 суддів із 5 за штатним розписом

20 червня у Кобеляцькому районному суді у Полтавській області обрали нового голову суду — ним стала Ірина Омельченко. До цього суд очолювала Тетяна Мороз. Про це інформує «Закон і Бізнес». 

Відомо, що Тетяна Мороз стала головою суду у 2023 році, але достроково склала повноваження. До неї суд очолювала саме Ірина Омельченко.  Наразі в суді працюють 5 суддів із 5 за штатним розписом.

Ірина Омельченко у листопаді 2004 року призначена суддею Кобеляцького районного суду Полтавської області. У травні 2010-го обрана на цю ж посаду безстроково. У квітні 2017 року її обрали головою суду.

Нагадаємо, 16 червня у Крюківському районному суді Кременчука обрали нового голову — ним стала суддя Діана Зоріна. 12 червня Вища рада правосуддя погодила звільнення попереднього голови суду Івана Дядечка у зв’язку з поданням заяви про відставку. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: vinnitsa.info
Теги: суд
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