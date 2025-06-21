У Кременчуці завершили ліквідацію наслідків російської атаки — ОВА

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 709

Над цим працювали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, комунальні та профільні служби

Станом на 19.20 у Кременчуці завершили роботи з ліквідації наслідків нічного російського обстрілу. Про це повідомив т. в. о. керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Над цим працювали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, комунальні та профільні служби.

Що передувало

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали громади. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів.