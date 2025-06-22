Спортсменка з Горішніх Плавнів здобула медалі на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 373

Людмила Лузан стала другою у фіналі каное-одиночки на дистанції 200 метрів та у каное-двійці на тій самій дистанції

Веслувальниця з Горішніх Плавнів Людмила Лузан виборола за один день два «срібла» на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное. Про це повідомляють у Міністерстві молоді та спорту 21 червня.

Людмила Лузан стала другою у фіналі каное-одиночки на дистанції 200 метрів (45,65 секунди) та у каное-двійці на тій самій дистанції (42,30 секунди). У дуеті спортсменка була разом Іриною Федорів.

Чемпіонат Європи триває у чеському місті Рачіце.