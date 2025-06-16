Крюківський райсуд у Кременчуці очолила суддя Діана Зоріна

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На посаді голови суду суддя Зоріна замінила Івана Дядечка, який пішов у відставку

У Крюківському районному суді Кременчука обрали нового голову — ним стала суддя Діана Зоріна. Про це інформують у пресслужбі суду.

Суддю Зоріну обрали головою шляхом таємного голосування на зборах суддів. Вона замінила на посаді Івана Дядечка, який пішов у відставку. Очалюватиме Крюківський райсуд суддя Зоріна упродовж трьох років.

Відомо, що працювати у Крюківському райсуді Діана Зоріна розпочала у 2004 році. У жовтні 2009 року її обрали на посаду судді безстроково. Згодом вона стала суддею-спікером суду.

Нагадаємо, 12 червня Вища рада правосуддя погодила звільнення попереднього голови суду Івана Дядечка у зв’язку з поданням заяви про відставку. Проте він виконував обов'язки голови райсуду до 16 червня.



