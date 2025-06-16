Футболісти «Кременя» у запеклому протистоянні зіграли з донецьким «Шахтарем»

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 189

У Кременчуці відбулося справжнє свято футболу, яке не бачили останніх 5 років

Футболісти «Кремінь» 2008 у Щасливому зіграли з донецьким «Шахтарем». Матч відбувся 13 червня в рамках чвертьфіналу чемпіонату України U-17. «Синьо-білі» до останнього боролися за м’яч та створювали моменти. Проте команда суперників виявилася сильнішою.

«Шахтар» — «Кремінь» — 1:6

«Шахтар»: Кіча, Гащак, Мілокост, Костюк, Вергун, Калюжний, Балакай, Дериконь, Середа, Фоїна, Чорненький, Ковриженко. Головний тренер Володимир Самборський

«Кремінь»: Білаш, Опришко, Чудик, Гук, Старушко, Гайдук, Кравченко, Маляренко, Пустовіт, Столяж, Троян. Головний тренер: Антон Диндіков

Міцний характер та згуртованість «Кременя» відзначив і наставник «Шахтаря» Володимир Самборський: «Готувалися до важкої гри. Знали, що «Кремінь» гратиме від оборони, шукатиме свої шанси на контратаках».

Варто відзначити, що молодь «гірників» має досвід тренувань з основною командою, яка виступає у Прем’єр-лізі.

За підсумками двох ігор «Кремінь» ставить крапку у дитячому футболі. Проте у команди залишаються ігри в чемпіонаті Полтавської області. І вболівальники Кременчука зможуть насолодитися виступами команди «Кремінь» 2008, яка увійшла у 8 найсильніших команд України U-17.