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Футболісти «Кременя» у запеклому протистоянні зіграли з донецьким «Шахтарем»

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 189

 

У Кременчуці відбулося справжнє свято футболу, яке не бачили останніх 5 років 

Футболісти «Кремінь» 2008 у Щасливому зіграли з донецьким «Шахтарем». Матч відбувся 13 червня в рамках чвертьфіналу чемпіонату України U-17. «Синьо-білі» до останнього боролися за м’яч та створювали моменти. Проте команда суперників виявилася сильнішою.

«Шахтар» — «Кремінь» — 1:6

«Шахтар»: Кіча, Гащак, Мілокост, Костюк, Вергун, Калюжний, Балакай, Дериконь, Середа, Фоїна, Чорненький, Ковриженко. Головний тренер Володимир Самборський

«Кремінь»: Білаш, Опришко, Чудик, Гук, Старушко, Гайдук, Кравченко, Маляренко, Пустовіт, Столяж, Троян. Головний тренер: Антон Диндіков

Міцний характер та згуртованість «Кременя» відзначив і наставник «Шахтаря» Володимир Самборський: «Готувалися до важкої гри. Знали, що «Кремінь» гратиме від оборони, шукатиме свої шанси на контратаках».

Варто відзначити, що молодь «гірників» має досвід тренувань з основною командою, яка виступає у Прем’єр-лізі.

 

За підсумками двох ігор «Кремінь» ставить крапку у дитячому футболі. Проте у команди залишаються ігри в чемпіонаті Полтавської області. І вболівальники Кременчука зможуть насолодитися виступами команди «Кремінь» 2008, яка увійшла у 8 найсильніших команд України U-17.

 

Нагадаємо, що шлях «Кременя» був дуже насичений. 24 травня, вихованці Антона й Олександра Диндікових в 1/8 фіналу ДЮФЛУ Еліт-Ліги зустрілися з черкаським ЛНЗ. «Синьо-білі» перемогли з рахунком 2:0. Наступного дня футболісти «Кременя» у чемпіонаті Полтавської області, де поступилися чинному чемпіону Полтавщини — «Рокиті».

Шкільний вальс у виконанні футболістів «Кремінь» 2008, які закінчили Кременчуцький колегіум № 25. Між здачею екзаменів спортсмени встигають грати у двох чемпіонатах паралельно

  

За тиждень юні спортсмени відсвяткували останній дзвоник у школі й наступного дня зіграли з черкаський ЛНЗ. Гра вийшла досить напруженою з перших хвилин. Обидві команди демонстрували жорстку боротьбу, не поступалися ні в емоціях, ні у володінні м’ячем. Першими відзначилися гості — футболісти ЛНЗ, проте «Кремінь» відновив паритет у матчі. Результат 1:1 зберігся до фінального свистка. За підсумком обох ігор кременчужани обігнали команду з Черкас та вибороли своє місце у чвертьфіналі.

 

7 червня у Кременчуці «Кремінь» прийняв донецький «Шахтар». Це була крайня гра у ДЮФЛУ на рідному стадіоні. Неперевершена атмосфера на трибунах. Давно такого не було, ще з часів пандемії COVID-19, майже повний стадіон. Шалена підтримка на трибунах допомагала «синьо-білим» і гнала їх вперед після пропущених голів. Футболісти відчували підтримку й боролися за кожен м’яч. Саме синергія футболістів та вболівальників стала справжнім прикладом єдності та характеру.

«Кремінь» — «Шахтар» — 1:5

Голи:  Бабич 58 — Фоїна 25, Дериконь 33, Чорненький 41, Ковриженко 59, Твердохліб 85

«Кремінь»: Білаш, Опришко, Троян, Чудик, Столяж, Бабич (к), Старушко, Гайдук, Кравченко, Маляренко, Пустовіт. Запасні: Кретов, Гук, Сокур, Погорільцев, Зубков, Діхтяр, Мовчан, Гончаренко, Синкевич. Головний тренер: Антон Диндіков

«Шахтар»: Кіча, Гащак, Мілокост, Костюк, Калюжний, Вергун (к), Дериконь, Середа, Фоїна, Чорненький, Зубрій. Запасні: Чімпоєш, Красний, Гураль, Ковриженко, Іванов, Нижник, Твердохліб, Лазько, Балакай. Головний тренер Володимир Самборський

— Хочу подякувати Збройним Силам України, які дарують можливість грати та вболівати. Ви бачите, що відбувається на трибунах. Це свято футболу для Кременчука. Також хочу подякувати нашим вболівальникам, батькам, дитячій школі. Наша команда «Кремінь» 2008 увійшла у 8 найкращих команд України. «Кремінь» 2008 — ви неймовірні, ви гордість тренерів, батьків, клуба і міста, — зауважив тренер МФК «Кремінь» Антон Диндіков.

Дякуємо вболівальникам, батькам, дитячій школі за потужну підтримку. Дякуємо команді  «Кремінь» 2008 за самовіддачу!

 


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФК Шахтар, Олексій Ковальов, МФК Кремінь
Теги: футбол Кремінь Шахтар
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