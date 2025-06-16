Футболісти «Кременя» у запеклому протистоянні зіграли з донецьким «Шахтарем»

Футболісти «Кремінь» 2008 у Щасливому зіграли з донецьким «Шахтарем». Матч відбувся 13 червня в рамках чвертьфіналу чемпіонату України U-17. «Синьо-білі» до останнього боролися за м’яч та створювали моменти. Проте команда суперників виявилася сильнішою.
«Шахтар» — «Кремінь» — 1:6
«Шахтар»: Кіча, Гащак, Мілокост, Костюк, Вергун, Калюжний, Балакай, Дериконь, Середа, Фоїна, Чорненький, Ковриженко. Головний тренер Володимир Самборський
«Кремінь»: Білаш, Опришко, Чудик, Гук, Старушко, Гайдук, Кравченко, Маляренко, Пустовіт, Столяж, Троян. Головний тренер: Антон Диндіков
Міцний характер та згуртованість «Кременя» відзначив і наставник «Шахтаря» Володимир Самборський: «Готувалися до важкої гри. Знали, що «Кремінь» гратиме від оборони, шукатиме свої шанси на контратаках».
Варто відзначити, що молодь «гірників» має досвід тренувань з основною командою, яка виступає у Прем’єр-лізі.
За підсумками двох ігор «Кремінь» ставить крапку у дитячому футболі. Проте у команди залишаються ігри в чемпіонаті Полтавської області. І вболівальники Кременчука зможуть насолодитися виступами команди «Кремінь» 2008, яка увійшла у 8 найсильніших команд України U-17.
Нагадаємо, що шлях «Кременя» був дуже насичений. 24 травня, вихованці Антона й Олександра Диндікових в 1/8 фіналу ДЮФЛУ Еліт-Ліги зустрілися з черкаським ЛНЗ. «Синьо-білі» перемогли з рахунком 2:0. Наступного дня футболісти «Кременя» у чемпіонаті Полтавської області, де поступилися чинному чемпіону Полтавщини — «Рокиті».
Шкільний вальс у виконанні футболістів «Кремінь» 2008, які закінчили Кременчуцький колегіум № 25. Між здачею екзаменів спортсмени встигають грати у двох чемпіонатах паралельно
За тиждень юні спортсмени відсвяткували останній дзвоник у школі й наступного дня зіграли з черкаський ЛНЗ. Гра вийшла досить напруженою з перших хвилин. Обидві команди демонстрували жорстку боротьбу, не поступалися ні в емоціях, ні у володінні м’ячем. Першими відзначилися гості — футболісти ЛНЗ, проте «Кремінь» відновив паритет у матчі. Результат 1:1 зберігся до фінального свистка. За підсумком обох ігор кременчужани обігнали команду з Черкас та вибороли своє місце у чвертьфіналі.
7 червня у Кременчуці «Кремінь» прийняв донецький «Шахтар». Це була крайня гра у ДЮФЛУ на рідному стадіоні. Неперевершена атмосфера на трибунах. Давно такого не було, ще з часів пандемії COVID-19, майже повний стадіон. Шалена підтримка на трибунах допомагала «синьо-білим» і гнала їх вперед після пропущених голів. Футболісти відчували підтримку й боролися за кожен м’яч. Саме синергія футболістів та вболівальників стала справжнім прикладом єдності та характеру.
«Кремінь» — «Шахтар» — 1:5
Голи: Бабич 58 — Фоїна 25, Дериконь 33, Чорненький 41, Ковриженко 59, Твердохліб 85
«Кремінь»: Білаш, Опришко, Троян, Чудик, Столяж, Бабич (к), Старушко, Гайдук, Кравченко, Маляренко, Пустовіт. Запасні: Кретов, Гук, Сокур, Погорільцев, Зубков, Діхтяр, Мовчан, Гончаренко, Синкевич. Головний тренер: Антон Диндіков
«Шахтар»: Кіча, Гащак, Мілокост, Костюк, Калюжний, Вергун (к), Дериконь, Середа, Фоїна, Чорненький, Зубрій. Запасні: Чімпоєш, Красний, Гураль, Ковриженко, Іванов, Нижник, Твердохліб, Лазько, Балакай. Головний тренер Володимир Самборський
Дякуємо вболівальникам, батькам, дитячій школі за потужну підтримку. Дякуємо команді «Кремінь» 2008 за самовіддачу!
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