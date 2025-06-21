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Під час обстрілу Кременчука постраждав стадіон «Кремінь-Арена»

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 4 294 Коментарів: 1

 

З поля та території збирають уламки російської ракети 

Під час масованого російського обстрілу Кременчука постраждав стадіон «Кремінь-Арена». Від вибухової хвилі пошкоджені вхідні двері та навісна стеля. Як повідомляє пресслужба МФК «Кремінь», з поля та території стадіону працівники збирають уламки ракети. Тренування з міркувань безпеки скасували.

Зауважимо, що з 18 до 25 червня введена заборона проведення масових заходів на Полтавщині. Рішення прийнято розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації з міркувань безпеки.

Як виглядає стадіон «Кремінь-Арена» після обстрілу рашистів

Нагадаємо, що з початку повномасштабного російського вторгнення стадіон «Кремінь-Арена» вдруге зазнає пошкоджень від російських обстрілів. 27 червня 2022 року під час удару по торговому центру «Амстор» та заводу «Кредмаш», ударною хвилею зачепило стадіон «Кремінь-Арена». Тоді на стадіоні вибило вікна в адміністративному корпусі та частково пошкоджена стеля. Від ударної хвилі не витримали товсті склопакети. Відірвало навіть батареї та пошкодило автобус. За короткий термін вдалося відновити інфраструктуру спортивної перлини Кременчука. 

Що передувало

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Як розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали громади. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна стадіон Кремінь футбол
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Коментарі: 1

1 548
Andron777:
Сьогодні, 14:32

Тварини каZапсячі!rage


5 1

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