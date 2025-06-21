Сьогодні День літнього сонцестояння: скільки триватиме найдовший світловий день року

21 червня — День літнього сонцестояння. Сьогодні триватиме найдовший світловий день у цьому році. Про це повідомили у Українському гідрометеорологічному центрі.
Літнє сонцестояння — це астрономічне явище, що відбувається один раз на рік, коли Сонце досягає найвищої точки над горизонтом у північній півкулі. Це знаменує найдовший день і найкоротшу ніч у році. О 5.41 за київським часом Сонце досягло найвищої точки на своєму шляху небом — саме тоді настало літнє сонцестояння, розповіли в Укргідрометцентрі.
Сонце зайде о 21.13. Тривалість світлового дня складе 16 годин 27 хвилин.
Нагадаємо, Верховна Рада кілька разів намагалася скасувати перехід на літній та зимовий час. Ще у 2021 році парламент прийняв за основу законопроєкт №4201, який передбачав відмову від щорічного сезонного переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного поясного часу. Вже торік у Верховній Раді підтримали законопроєкт про скасування переходу. Українці повинні були залишитися на зимовому часі, який би називався «київським». Однак президент України законопроєкт не підписав, тому зміни не відбулись.
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