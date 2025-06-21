ЗМІ: екскерівника одного з департаментів Полтавської ОВА підозрюють у корупційному злочині

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 309

Колишнього директора департаменту з питань оборонної роботи Полтавської обласної військової адміністрації Олександра Чалого підозрюють у порушеннях законодавства під час проведення закупівель. Про це повідомляють полтавські медіа з посиланням на власні джерела 20 червня

Як пише ЗМІСТ, у 2023 році правоохоронці розпочали розслідування ймовірних зловживань на закупівлях департаменту на момент, коли відомство очолював Олександр Чалий. У справі фігурують ще 4 людей з прізвищами Кравець, Губарьова, Щенікова та Яковенко.

За інформацією видання «Полтавщина», днями правоохоронці затримали Олександра Чалого, а підозри оголосили також представникам низки приватних підприємств, які постачали товари.

Нагадаємо, у Полтаві затримали директора департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації Сергія Олейнікова та одного з його заступників. Їх підозрюють в отриманні хабаря.