ЗМІ: екскерівника одного з департаментів Полтавської ОВА підозрюють у корупційному злочині

Колишнього директора департаменту з питань оборонної роботи Полтавської обласної військової адміністрації Олександра Чалого підозрюють у порушеннях законодавства під час проведення закупівель. Про це повідомляють полтавські медіа з посиланням на власні джерела 20 червня
Як пише ЗМІСТ, у 2023 році правоохоронці розпочали розслідування ймовірних зловживань на закупівлях департаменту на момент, коли відомство очолював Олександр Чалий. У справі фігурують ще 4 людей з прізвищами Кравець, Губарьова, Щенікова та Яковенко.
За інформацією видання «Полтавщина», днями правоохоронці затримали Олександра Чалого, а підозри оголосили також представникам низки приватних підприємств, які постачали товари.
Нагадаємо, у Полтаві затримали директора департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації Сергія Олейнікова та одного з його заступників. Їх підозрюють в отриманні хабаря.
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