У Кременчуцькому районі продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу РФ — ДСНС

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У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжують ліквідацію наслідків атаки російського війська по Кременчуцькому району. Про це повідомили у ДСНС України.

— У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Підрозділи ДСНС оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки, — йдеться у повідомленні.

Що передувало

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Як розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали громади. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів.