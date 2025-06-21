«Основний напрямок удару — Кременчук». Повітряні сили розповіли про нічну російську атаку

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У ніч на 21 червня російська армія атакувала Україну 272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал», 4 крилатими ракетами «Калібр» та двома крилатими ракетами «Іскандер-К». Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

— Основний напрямок удару — Полтавщина, місто Кременчук! — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу, 145 — збито вогневими засобами, 115 — локаційно втрачені.

Що вдалось збити:

— 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

— 3 крилаті ракети «Іскандер-К» (1 — лок. втр.);

— 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (1 — лок. втр.);

— 1 крилата ракети «Калібр» (1 — лок. втр.).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу росіян у Кременчуці, падіння збитих уламків у трьох локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.