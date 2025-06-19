У Полтаві на хабарі затримали керівника департаменту екології ОВА — ЗМІ

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 0

Суд розглядає клопотання про взяття чиновників під варту

У Полтаві затримали директора департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації Сергія Олейнікова та одного з його заступників. Їх підозрюють в отриманні хабаря. Про це повідомляє «Полтавщина» з посиланням на власні джерела 19 червня.

За попередньою інформацією, правоохоронці зафіксували передачу частини суми на оперативну відеокамеру. Посередник передав чиновникам майже мільйон гривень із орієнтовно 3 млн, які ті нібито вимагали.

Слідчі оголосили фігурантам підозру. Суд розглядає клопотання про взяття їх під варту.

Нагадаємо, Сергій Олейніков очолює департамент екології та природних ресурсів з квітня 2023 року.