У Кременчуці у кількох будинках відключать холодну воду

Роботи триватимуть з 8.00 і орієнтовно до 18.00
Завтра, 20 червня, у деяких будинках тимчасово буде припинено холодне водопостачання. Це пов’язано із заміною запірної арматури на водопровідній мережі. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Роботи триватимуть з 8.00 і орієнтовно до 18.00.
Адреси, де припинять водопостачання:
- пров. Івана Кожедуба, буд. 2-20;
- вул. Івана Приходька, буд. 39-67;
- вул. Павла Чубинського, буд. 2-15;
- пров. Березневий, буд. 1-10;
- пров. Ракітіна, буд. 7-18/8;
- вул. Чумацький шлях, буд. 7.
— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.
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