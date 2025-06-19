У Кременчуці у кількох будинках відключать холодну воду

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Роботи триватимуть з 8.00 і орієнтовно до 18.00

Завтра, 20 червня, у деяких будинках тимчасово буде припинено холодне водопостачання. Це пов’язано із заміною запірної арматури на водопровідній мережі. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Роботи триватимуть з 8.00 і орієнтовно до 18.00.

Адреси, де припинять водопостачання:

пров. Івана Кожедуба, буд. 2-20;

вул. Івана Приходька, буд. 39-67;

вул. Павла Чубинського, буд. 2-15;

пров. Березневий, буд. 1-10;

пров. Ракітіна, буд. 7-18/8;

вул. Чумацький шлях, буд. 7.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.