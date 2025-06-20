Найбагатший на вітамін А продукт: у чому секрет печінки тріски

Вітамін А — один із найнеобхідніших для нашого здоров’я. Він відповідає за зір, шкіру, імунітет, репродуктивну функцію, ріст клітин і навіть антиоксидантний захист. А ось серед усього розмаїття продуктів, які містять цей вітамін, однозначним лідером є печінка тріски
Печінка тріски містить від 10 000 до 30 000 МО (міжнародних одиниць) вітаміну А у 100 грамах — це в 10–20 разів більше за добову норму для дорослої людини.
Щоб порівняти:
Морква (бета-каротин): ≈ 835 МО/100 г
Батат: ≈ 14 000 МО/100 г
Шпинат: ≈ 9 400 МО/100 г
Печінка яловича: ≈ 16 000 МО/100 г
Печінка тріски: до 30 000 МО/100 г
Саме тому її ще називають природною «бомбою» ретинолу (форми вітаміну А, яку організм засвоює одразу, без перетворення).
Вітамін А необхідний:
Хоча печінка тріски — надзвичайно корисна, вітамін А є жиророзчинним, а це означає, що він накопичується в організмі. Надмірне споживання може викликати гіпервітаміноз: нудоту, головний біль, болі в кістках, а в разі тривалого надлишку — серйозні порушення в роботі печінки.
Рекомендована порція: 1–2 чайні ложки печінки тріски або її олії на день, особливо в осінньо-зимовий період.
Якщо ви не любите печінку тріски в чистому вигляді — спробуйте додавати її:
до салатів (із яйцем, цибулею та грінками),
у канапки,
як пасту до несолодких вафель чи лаваша.
Також в аптеках можна придбати риб’ячий жир із печінки тріски — у формі капсул.
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