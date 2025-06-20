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Найбагатший на вітамін А продукт: у чому секрет печінки тріски

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 168

Вітамін А — один із найнеобхідніших для нашого здоров’я. Він відповідає за зір, шкіру, імунітет, репродуктивну функцію, ріст клітин і навіть антиоксидантний захист. А ось серед усього розмаїття продуктів, які містять цей вітамін, однозначним лідером є печінка тріски

Печінка тріски містить від 10 000 до 30 000 МО (міжнародних одиниць) вітаміну А у 100 грамах — це в 10–20 разів більше за добову норму для дорослої людини.

Щоб порівняти:

Морква (бета-каротин): ≈ 835 МО/100 г

Батат: ≈ 14 000 МО/100 г

Шпинат: ≈ 9 400 МО/100 г

Печінка яловича: ≈ 16 000 МО/100 г

Печінка тріски: до 30 000 МО/100 г

Саме тому її ще називають природною «бомбою» ретинолу (форми вітаміну А, яку організм засвоює одразу, без перетворення).

Вітамін А необхідний:

  • для гострого зору, особливо у темряві (він входить до складу пігменту родопсину в сітківці);
  • для захисту слизових оболонок: очі, дихальні шляхи, ШКТ;
  • для зміцнення імунітету — підвищує опірність до вірусів і бактерій;
  • для шкіри й епітелію: зменшує сухість, прискорює загоєння ран;
  • під час вагітності — для розвитку ембріональних тканин і формування внутрішніх органів.

Хоча печінка тріски — надзвичайно корисна, вітамін А є жиророзчинним, а це означає, що він накопичується в організмі. Надмірне споживання може викликати гіпервітаміноз: нудоту, головний біль, болі в кістках, а в разі тривалого надлишку — серйозні порушення в роботі печінки.

Рекомендована порція: 1–2 чайні ложки печінки тріски або її олії на день, особливо в осінньо-зимовий період.

Якщо ви не любите печінку тріски в чистому вигляді — спробуйте додавати її:

до салатів (із яйцем, цибулею та грінками),

у канапки,

як пасту до несолодких вафель чи лаваша.

Також в аптеках можна придбати риб’ячий жир із печінки тріски — у формі капсул.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: вітаміни
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