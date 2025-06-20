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На Полтавщині знову похолодає і посилиться вітер — синоптики

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 206

Похолодання очікується до кінця тижня

20 червня на Полтавщині очікується похолодання і сильний вітер — 15-20 м/с. Через пориви вітру оголошено перший рівень небезпеки — жовтий. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. 


Похолодання очікується до кінця тижня. Атмосферний фронт із північного заходу принесе короткочасні дощі, пориви до 20 м/с і пониження температури до +16…+21° вдень.

За даними синоптиків, у п’ятницю вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер — північно-західний, 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +11…+16°, вдень — +16…+21°.

Прогноз на найближчі дні:

  • 21 червня: хмарність змінна, місцями короткочасні дощі. Температура вночі +9…+14°, вдень +15…+20°.
  • 22 червня: без опадів уночі, вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вночі +9…+14°, вдень +17…+22°.
  • 23–25 червня: сухо і тепло. Вночі +10…+15°, удень температура зросте до +23…+28°.

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Автор: Телеграф
Теги: прогноз погоди
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