На Полтавщині знову похолодає і посилиться вітер — синоптики

20 червня на Полтавщині очікується похолодання і сильний вітер — 15-20 м/с. Через пориви вітру оголошено перший рівень небезпеки — жовтий. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Похолодання очікується до кінця тижня. Атмосферний фронт із північного заходу принесе короткочасні дощі, пориви до 20 м/с і пониження температури до +16…+21° вдень.
За даними синоптиків, у п’ятницю вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер — північно-західний, 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +11…+16°, вдень — +16…+21°.
Прогноз на найближчі дні:
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