На Полтавщині знову похолодає і посилиться вітер — синоптики

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20 червня на Полтавщині очікується похолодання і сильний вітер — 15-20 м/с. Через пориви вітру оголошено перший рівень небезпеки — жовтий. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.



