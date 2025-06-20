З компанії депутата Кременчуцької міськради стягнуть понад 1 млн грн боргу — рішення суду

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У рішенні від 22 травня 2025-го суд зобов’язав відповідача сплатити 744 134 грн основного боргу за будматеріали, 364 461 грн інфляційних втрат, 67 033 грн 3% річних і 14 107 грн судового збору

Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ «Поло-Інвестбуд» (мережа магазинів «Поломаркет» у Кременчуці) до компанії «БК Естеттехнолог» депутата Кременчуцької міської ради Дениса Терещенка. Загальна сума стягнення — понад 1,1 млн грн. Про це стало відомо з рішення суду.

У рішенні від 22 травня 2025-го суд зобов’язав відповідача сплатити 744 134 грн основного боргу за будматеріали, 364 461 грн інфляційних втрат, 67 033 грн 3% річних і 14 107 грн судового збору.

Позов стосувався поставок товарів за договором від 2020 року. Відповідач не подав жодних відзивів, тож справу розглянули без його участі.

Компанія «Естеттехнолог» фігурувала у низці кременчуцьких підрядів — зокрема, в облаштуванні укриттів у школах. За даними YouControl, підприємство зареєстроване в Києві, засновник і керівник вказаний Денис Терещенко.

Додамо, що у січні кременчуцьке товариство з обмеженою відповідальністю «Поло-Інвестбуд» позивалось до будівельної компанії «Естеттехнолог». Тоді Господарський суд Києва залишив позов без руху через недоліки у заяві.

Нагадаємо, з 2023 року «Естеттехнолог» облаштовує укриття у гімназії № 2.