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На ринку Кременчука з’явилася малина, а полуниця зникає: як змінилися ціни на ягоди, м’ясо й молочку

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 236 Коментарів: 1

Кілограм черешні — до 250 грн, літр сметани — 160 грн, а сало на засмажку — по 15 грн. З'явились перці кавуни та дині

На центральному ринку Кременчука продовжує змінюватися асортимент — на прилавках з’являється все більше літніх ягід, а ось полуниці стало помітно менше. Продавці кажуть: сезон добігає кінця.

Натомість з’явилася малина (170 грн за літрову банку), порічка (25 грн за 0,5 л баночку), смородина (150 грн/кг) та місцева черешня (250 грн/кг). Привізна — трохи дешевша, 180–200 грн за кілограм. Вишні майже немає — продавці кажуть, врожай знищили заморозки.

Для порівняння: тиждень тому червону черешню продавали від 180 грн/кг, а жовту — від 150 грн, полуницю — від 135 грн/кг.

 

Ціни на ягоди й фрукти:

  • Малина — 170 грн/літрова банка
  • Чорна смородина — 150 грн/кг або 50 грн/склянка
  • Порічка — 25 грн/0,5 л
  • Полуниця — від 135 грн/кг
  • Черешня (жовта) — від 145 грн/кг
  • Черешня (червона, місцева) — до 250 грн/кг
  • Абрикоси — 160–200 грн/кг
  • Горох зелений — 120 грн/кг
  • Кавун — 45 грн/кг. 

Молочна продукція:

  • Молоко свіже — 30–35 грн/л
  • Молоко топлене — 50–60 грн/л
  • Сметана — 160 грн/л
  • Домашні яйця — 60 грн/десяток
  • Творог жирний — 160 грн/кг
  • Творог знежирений — 120 грн/кг
  • Масло вершкове — 400–450 грн/кг
  • Вершки — 450 грн/л

За даними Держпродспоживслужби, середня ціна сметани фабричного виробництва (15%) — 70,20 грн за 0,4 кг, тобто ≈175 грн/л. Домашня — дешевша. Молоко (0,9 л) — 38,90 грн, а вершкове масло — ≈390 грн/кг, тобто на ринку воно трохи дорожче.

 

М’ясо та сало:

  • Ошийок, балик — 350 грн/кг
  • М’якоть — від 230–250 грн/кг
  • Ребра, лопатка — по 200 грн/кг
  • Сало тонке — 150 грн/кг
  • Сало «генеральське» — 250–280 грн/кг
  • Сало на засмажку — 15 грн/кг (!)

За офіційними даними (19.06.2025):

  • Середня ціна свинини — 261,05 грн/кг
  • Яловичина — 309,20 грн/кг
  • Птиця (тушки курей) — 130,85 грн/кг (зросла на 2 грн)
  • Яйця фабричні — 60,40 грн/10 шт (як і домашні на ринку).

 

Овочі:

  • Молода картопля — від 40 грн/кг
  • Капуста — від 24 грн/кг (офіційно: 28,92 грн, зростання +8,12 грн)
  • Зелена цибуля, кріп, петрушка — 10–15 грн/пучок
  • Перець — 140 грн/кг
  • Кабачки — 35–40 грн/кг
  • Огірки — 40–50 грн/кг
  • Помідори — 80–120 грн/кг

З офіційного моніторингу: ріпчаста цибуля подешевшала до 22,80 грн (–9,65 грн), буряк — до 37,70 грн, морква — 42,39 грн.

Мед:

  • Акацієвий — 250 грн/0,5 л
  • Квітковий — 125 грн/0,5 л
Фото: Леся Лазоренко

Нагадаємо, що ціни на ринку можуть варіюватися залежно від продавця, якості продуктів та обсягу покупки. Найбільше зростання зараз спостерігається на ягоди — попит високий, а врожай у багатьох регіонах постраждав через погоду.

Спостерігаємо далі за цінами — зберігайте матеріал, щоб орієнтуватися під час наступного походу на базар!


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Автор: Руслана Горгола Фото: Леся Лазоренко
Теги: ціни Центральний ринок
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Коментарі: 1

5 186
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:37

Ціни пзць просто. Сало по 280 грн це пзц. Якби зп ще була в баксах.....а так скоро мівіну жерти будемо, якшо хватить зп


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