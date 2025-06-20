На ринку Кременчука з’явилася малина, а полуниця зникає: як змінилися ціни на ягоди, м’ясо й молочку

Кілограм черешні — до 250 грн, літр сметани — 160 грн, а сало на засмажку — по 15 грн. З'явились перці кавуни та дині
На центральному ринку Кременчука продовжує змінюватися асортимент — на прилавках з’являється все більше літніх ягід, а ось полуниці стало помітно менше. Продавці кажуть: сезон добігає кінця.
Натомість з’явилася малина (170 грн за літрову банку), порічка (25 грн за 0,5 л баночку), смородина (150 грн/кг) та місцева черешня (250 грн/кг). Привізна — трохи дешевша, 180–200 грн за кілограм. Вишні майже немає — продавці кажуть, врожай знищили заморозки.
Для порівняння: тиждень тому червону черешню продавали від 180 грн/кг, а жовту — від 150 грн, полуницю — від 135 грн/кг.
За даними Держпродспоживслужби, середня ціна сметани фабричного виробництва (15%) — 70,20 грн за 0,4 кг, тобто ≈175 грн/л. Домашня — дешевша. Молоко (0,9 л) — 38,90 грн, а вершкове масло — ≈390 грн/кг, тобто на ринку воно трохи дорожче.
За офіційними даними (19.06.2025):
З офіційного моніторингу: ріпчаста цибуля подешевшала до 22,80 грн (–9,65 грн), буряк — до 37,70 грн, морква — 42,39 грн.
Нагадаємо, що ціни на ринку можуть варіюватися залежно від продавця, якості продуктів та обсягу покупки. Найбільше зростання зараз спостерігається на ягоди — попит високий, а врожай у багатьох регіонах постраждав через погоду.
Спостерігаємо далі за цінами — зберігайте матеріал, щоб орієнтуватися під час наступного походу на базар!
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