На ринку Кременчука з’явилася малина, а полуниця зникає: як змінилися ціни на ягоди, м’ясо й молочку

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 236 Коментарів: 1

Кілограм черешні — до 250 грн, літр сметани — 160 грн, а сало на засмажку — по 15 грн. З'явились перці кавуни та дині

На центральному ринку Кременчука продовжує змінюватися асортимент — на прилавках з’являється все більше літніх ягід, а ось полуниці стало помітно менше. Продавці кажуть: сезон добігає кінця.

Натомість з’явилася малина (170 грн за літрову банку), порічка (25 грн за 0,5 л баночку), смородина (150 грн/кг) та місцева черешня (250 грн/кг). Привізна — трохи дешевша, 180–200 грн за кілограм. Вишні майже немає — продавці кажуть, врожай знищили заморозки.

Для порівняння: тиждень тому червону черешню продавали від 180 грн/кг, а жовту — від 150 грн, полуницю — від 135 грн/кг.

Ціни на ягоди й фрукти:

Малина — 170 грн/літрова банка

Чорна смородина — 150 грн/кг або 50 грн/склянка

Порічка — 25 грн/0,5 л

Полуниця — від 135 грн/кг

Черешня (жовта) — від 145 грн/кг

Черешня (червона, місцева) — до 250 грн/кг

Абрикоси — 160–200 грн/кг

Горох зелений — 120 грн/кг

Кавун — 45 грн/кг.

Молочна продукція:

Молоко свіже — 30–35 грн/л

Молоко топлене — 50–60 грн/л

Сметана — 160 грн/л

Домашні яйця — 60 грн/десяток

Творог жирний — 160 грн/кг

Творог знежирений — 120 грн/кг

Масло вершкове — 400–450 грн/кг

Вершки — 450 грн/л

За даними Держпродспоживслужби, середня ціна сметани фабричного виробництва (15%) — 70,20 грн за 0,4 кг, тобто ≈175 грн/л. Домашня — дешевша. Молоко (0,9 л) — 38,90 грн, а вершкове масло — ≈390 грн/кг, тобто на ринку воно трохи дорожче.

М’ясо та сало:

Ошийок, балик — 350 грн/кг

М’якоть — від 230–250 грн/кг

Ребра, лопатка — по 200 грн/кг

Сало тонке — 150 грн/кг

Сало «генеральське» — 250–280 грн/кг

Сало на засмажку — 15 грн/кг (!)

За офіційними даними (19.06.2025):

Середня ціна свинини — 261,05 грн/кг

Яловичина — 309,20 грн/кг

Птиця (тушки курей) — 130,85 грн/кг (зросла на 2 грн)

Яйця фабричні — 60,40 грн/10 шт (як і домашні на ринку).

Овочі:

Молода картопля — від 40 грн/кг

Капуста — від 24 грн/кг (офіційно: 28,92 грн, зростання +8,12 грн)

Зелена цибуля, кріп, петрушка — 10–15 грн/пучок

Перець — 140 грн/кг

Кабачки — 35–40 грн/кг

Огірки — 40–50 грн/кг

Помідори — 80–120 грн/кг

З офіційного моніторингу: ріпчаста цибуля подешевшала до 22,80 грн (–9,65 грн), буряк — до 37,70 грн, морква — 42,39 грн.

Мед:

Акацієвий — 250 грн/0,5 л

Квітковий — 125 грн/0,5 л







































































Фото: Леся Лазоренко