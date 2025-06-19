Капуста та пальне подорожчали, а буряк та цибуля дешевшають: моніторинг цін на Кременчуччині

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 19 червня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Протягом тижня, що минає подорожчали автомобільне пальне, капуста та м'ясо птиці, а знизилися ціни на буряк, цибулю та картоплю.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Так яблука ще наприкінці травня сильно подорожчали й встановили ціновий рекорд, а полуниця та інші сезонні фрукти та овочі продовжують дешевшати. Проте, вони не потрапили в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

капуста (молода) — на 8,12 грн за кг;

птиця (тушки курячі) — на 2,00 грн за кг;

морква — на 0,50 грн за кг;

борошно пшеничне — на 0,15 грн за кг;

бензин — на 1,25 грн за літр;

дизельне пальне — на 1,00 грн за літр.

автогаз — на 0,25 грн за літр.

подешевшали:

цибуля ріпчаста — на 9,65 грн за кг;

буряк — на 9,19 грн за кг;

картопля — на 1,00 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

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