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Надзвичайні новини

У Кременчуці судили чоловіка, який вкрав із магазину «Аврора» візок із товаром

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 236

 

На суді чоловік повідомив, що усе майно із візка він пороздавав громадянам

У Кременчуці судили чоловіка, який наприкінці березня вкрав із магазину «Аврора» на ринку візок з товаром. Про це стало відомо із вироку Крюківського районного суду від 17 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений уже має 10 судимостей, переважна більшість з них — за крадіжки. Наприкінці лютого 2025 року він завершив відбувати покарання за останній скоєний злочин.

Так 31 березня 2025 року чоловік побачив у магазині «Аврора» на вулиці Старшого лейтенанта Кагала, 43 візок та вирішив його вкрасти. У візку тоді знаходився такий товар:

  • 12 тримачів для серветок загальною вартістю 590,04 грн;
  • 8 флаконів крем-гелів для душу загальною вартістю 366,63 грн;
  • 35 упаковок пакетів-майок 365 № 27 по 100 шт. в упаковці загальною вартістю 437,50 грн.

Оцінили на суді і вартість самого візка — 4293,35 грн. Таким чином чоловік завдав магазину збитків на 5687,53 грн. 

Обвинувачений скористався моментом, що його ніхто не бачить, і вийшов разом із візком з товаром через відчинені запасні двері магазину, а тоді розпорядився товаром на власний розсуд.

На судовому засіданні обвинувачений повністю зізнався у скоєному та повідомив, що красти товар не планував. А оскільки його ніхто не зупинив, то вивіз візок на вулицю і увесь товар із нього пороздавав.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте за ст. 75 ККУ звільнив засудженого від покарання із встановленням 1,5 року іспитового строку.

Також чоловік має сплатити 1782 грн за проведення судової експертизи, а також відшкодувати магазину 6256 грн матеріальної шкоди.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці правоохоронці затримали серійного крадія, який за два місяці скоїв 20 крадіжок.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: магазин товари крадіжка суд вирок суду
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