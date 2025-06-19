Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 20 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Військова, 18/56
вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
вул. Миколи Кучми, 62
вул. Олеся Гончара, 32-63
вул. Редутна, 41-92.
вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
вул. Архітектора Сергєєва, 16-49/40
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Богдана Хмельницького, 5А-58/1, 53, 80-150
вул. Ботанічна, 9, 9А, 9Б, 9В
вул. Братів Тютюнників, 4-27
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Володимира Короленка, 3-13
вул. Гайдамацька, 11/21-44
вул. Гійома Боплана, 4-15/9, 38-78А, 74А, 77-92
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Євгена Коновальця, 7/1-9/2
вул. Затонна, 24
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
вул. Кавалерійська, 1/56-11А, 8-49
вул. Каховська, 2А, 26/72-43/2
вул. Космічна, 1-20
вул. Космонавтів, 39/14-76/12А
вул. Кооперативна, 1-28/75, 19-50/4, 43/1-84, 77-112
вул. Лікаря Бончука, 28-30
вул. Лікаря О. Богаєвського, 37
вул. Ліщинова, 4-8, 27, 29
вул. Локомотивна, 42, 44
вул. Лугова, 6-37
вул. Межова, 14/20
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
вул. Недогарська, 5/8-24/15
вул. Нескорених, 15-22/9
вул. Новомежва, 12/20-14А
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Олексія Древаля, 24-78
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Прирічна, 1-10
вул. Проєктна, 4-35
вул. Раїси Кириченко, 34-93, 76-96/4
вул. Республіканська, 93, 93А, 134А-146
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Сержанта Трушакова, 16-61
вул. Тракторна, 3/1-7/7
вул. Чередницька, 30-79
вул. Черниша, 2/17-16А
вул. Чорноморська, 15/10-66
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А, 13А-74/23
вул. Юрія Руфа, 7-50, 169
вул. Юрія Липи, 3/3-16
пров. Абрикосовий, 1-25/28
пров. Августина Волошина, 1-10
пров. Амвросія Ковальова, 3-8, 17
пров. Бакинський, 5/6, 5/7, 8/8, 9-12
пров. Бар’єрний, 2/5, 6, 7-12
пров. Богдана Хмельницького, 3-8
пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51
пров. Градизький, 4, 6, 10/7-30
пров. Грузинський, 3-9/20
пров. Залізничний, 2/14-25/24
пров. Західний, 5-8/9, 11, 12, 14
пров. Зв’язковий, 14-27/7
пров. Квітневий, 1-10
пров. Князя Олега, 1/6, 8-48/15
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Космонавтів, 1-9
пров. Липневий, 6-11
пров. Луговий, 2/25-9, 17-37
пров. Недогарський, 3-16
пров. Олексія Бутовського, 55-67
пров. Олега Ольжича, 1-20
пров. Пилипа Орлика, 4-11А
пров. Північний, 4
пров. Резервний, 13-17, 23
пров. Сергія Петренка, 20-33
пров. Транспортний, 1-28
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Центральний, 3/1-14, 8, 10
пров. Чигиринський, 2-31
пров. Чередницький, 4
пров. Чорноморський, 4-17
пров. Шкільний, 18/5
пр-д Володимира Константиновича, 7-39
пр-д Громадянський, 3-19
пр-д Івана Калиновича, 21-60
пр-д Зв’язковий, 3, 4, 8, 46-55/15
пр-д Луговий, 2/25, 10-25
туп. 7-й Хорольський, 14
туп. Автозаводський, 2
туп. Затишний, 12, 17
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Марка Жмайла, 3-8
туп. Пилипа Орлика, 3А
туп. Спокійний, 1-14
туп. Фруктовий, 3-7.
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
просп. Полтавський, 277-281
вул. Євгена Патона, 25
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Горліс-Горського, 3-10.
м. Кременчук, вул. Київська, 64-80, 121
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Соснівка
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
просп. Лесі Українки, 16, 16Б, 18
просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.