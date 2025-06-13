Що на цьому тижні подорожчало, а на що ціни знизились: моніторинг на Кременчуччині

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 211

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 12 червня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Протягом тижня, що минає подорожчала морква та цибуля, а молода капуста продовжила дешевшати. Також знизилися ціни на буряк та автогаз. Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Так яблука минулого тижня суттєво подорожчали й встановили ціновий рекорд, а полуниця та інші сезонні фрукти та овочі дешевшають майже щодня. Проте, вони не потрапили в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

морква — на 1,19 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 1,00 грн за кг;

яйця — на 0,50 грн за десяток;

бензин — на 0,25 грн за літр.

подешевшали:

капуста (молода) — на 1,00 грн за кг;

буряк — на 1,00 грн за кг;

картопля — на 0,50 грн за кг;

автогаз — на 0,50 грн за літр.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, минулого тижня ми писали, що на Кременчуччині дешевшають капуста та морква, а буряк дорожчає.

Нещодавно ми писали, що ціна яблук в Кременчуці та в Україні б’є рекорди — вони наразі коштують дорожче за банани та апельсини.