Олена Шуляк
Олена Шуляк: Безбарʼєрність стає стандартом в Україні
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

За минулу добу на Кременчуччині сталися дві пожежі — загорілися господарча споруда та залізничний вагон

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 151

 

На Глобинщині виявили вибухонебезпечний предмет часів минулих війн

У четвер, 12 червня, на території Кременчуцького району зареєстровано три небезпечні події. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Полтавській області.

12 червня о 17.39 на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу господарчої споруди в Кременчуці на вулиці Хімічна. Як повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління ДСНС, на місце пожежі негайно прибув черговий караул й відразу приступив до її гасіння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу не давши вогню перекинутися на розташований поряд житловий будинок. Втім, вогонь повністю знищив саму господарчу споруду. Житловий будинок вдалося врятувати. Травмованих чи загиблих внаслідок цієї пожежі не зафіксовано. До її гасіння залучався підрозділ 14-ї ДПРЧ. Причина пожежі встановлюється.

Учора о 20.06 у Кременчуці виникла ще одна пожежа на станції Кагамлицька. Вогнем знищено сміття та облицювання залізничного вагона на площі 2 квадратних метри. Також пошкоджено облицювання вагону. Сам вагон вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучався підрозділ 14-ї ДПРЧ.

Учора о 18.04 надійшло повідомлення про виявлення на території Глобинської громади вибухонебезпечного предмета часів минулих війн. Знищення вибухонебезпечного предмета заплановано на сьогодні, 13 червня, групою піротехнічних робіт АРЗ СП.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей. Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі вибухон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх