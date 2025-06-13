За минулу добу на Кременчуччині сталися дві пожежі — загорілися господарча споруда та залізничний вагон

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У четвер, 12 червня, на території Кременчуцького району зареєстровано три небезпечні події. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Полтавській області.

12 червня о 17.39 на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу господарчої споруди в Кременчуці на вулиці Хімічна. Як повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління ДСНС, на місце пожежі негайно прибув черговий караул й відразу приступив до її гасіння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу не давши вогню перекинутися на розташований поряд житловий будинок. Втім, вогонь повністю знищив саму господарчу споруду. Житловий будинок вдалося врятувати. Травмованих чи загиблих внаслідок цієї пожежі не зафіксовано. До її гасіння залучався підрозділ 14-ї ДПРЧ. Причина пожежі встановлюється.

Учора о 20.06 у Кременчуці виникла ще одна пожежа на станції Кагамлицька. Вогнем знищено сміття та облицювання залізничного вагона на площі 2 квадратних метри. Також пошкоджено облицювання вагону. Сам вагон вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучався підрозділ 14-ї ДПРЧ.

Учора о 18.04 надійшло повідомлення про виявлення на території Глобинської громади вибухонебезпечного предмета часів минулих війн. Знищення вибухонебезпечного предмета заплановано на сьогодні, 13 червня, групою піротехнічних робіт АРЗ СП.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей. Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.