На Полтавщині оголосили штормове попередження — у найближчу годину та до кінця дня очікується гроза

Сьогодні, 08:52 Переглядів: 170

I рівень небезпечності

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає: протягом найближчої години й до кінця доби 13 червня в області очікується гроза. Рівень небезпечності — перший (жовтий). Рятувальники закликають жителів області бути обережними: не перебувати під деревами, триматися подалі від рекламних конструкцій та ліній електропередач. Нагадаємо, у травні в Кременчуці на припарковану автівку впало дерево.

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