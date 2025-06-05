Капуста та морква дешевшають, а буряк дорожчає: моніторинг цін на Кременчуччині за тиждень

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Цього тижня ціни знизилися також на яйця та автогаз

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 5 червня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Протягом тижня, що минає подорожчав буряк, а молода капуста продовжила дешевшати. Також знизилися ціни на моркву, яйця та автогаз. Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Так яблука цього тижня знову суттєво подорожчали й встановили ціновий рекорд, а полуниця та сезонні фрукти подешевшали. Проте, вони не потрапили в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчав:

буряк — на 6,94 грн за 1 кг;

подешевшали:

капуста (молода) — на 16,75 грн за 1 кг;

морква — на 1,35 грн за 1 кг;

яйця — на 0,50 грн за десяток;

автогаз — на 0,25 грн за літр.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині подорожчали овочі борщового набору та м’ясо птиці, а капуста дешевшала.

Ми писали, що ціна яблук в Кременчуці та в Україні б’є рекорди — вони наразі коштують дорожче за банани та апельсини.