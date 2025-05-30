Капуста дешевшає, а м'ясо птиці та овочі борщового набору дорожчають: моніторинг цін на Кременчуччині за тиждень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 139

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 29 травня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

На минулому тижні подорожчали м'ясо птиці, буряк, цибуля та морква, а суттєво знизилася ціна на молоду капусту. Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

буряк — на 3,06 грн за 1 кг;

птиця (тушки курячі) — на 2,95 грн за 1 кг;

цибуля рівчаста — на 1,56 грн за 1 кг;

морква — на 1,28 грн за 1 кг.

подешевшала:

капуста (молода) — на 8,84 грн за 1 кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині дорожчали овочі, а дешевшало пальне.

Сьогодні кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» побував на центральному ринку і відзначив, що молоду капусту там продають трохи дешевше, ніж зазначено у даних Держпродспоживслужби. У Кременчуці також стрімко знизились ціни на сезонні ягоди. Скільки коштують овочі, фрукти та ягоди сьогодні на ринку, дивіться ТУТ.