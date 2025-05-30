На Полтавщині завершилася весняна посівна кампанія — аграрії засіяли понад 1,4 млн га

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 87

Аграрії Полтавщини завершили весняну посівну кампанію. Засіяли понад 1,4 млн га. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Найбільша площа посівів припадає на кукурудзу — 455 тис. га. Соняшнику засіяли 384 тис. га, сої — 286 тис. га, ячменю — 69 тис. га, проса — майже 10 тис. га, гороху — 9,6 тис. га, пшениці — 4,5 тис. га, вівса — 3,1 тис. га, гречки — 2,1 тис. га.

— Попереду новий виклик — виростити й зібрати врожай. Впевнений у наших аграріях, вони впораються із цим завданням. Дякую за самовіддану працю, — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, 25 травня ми писали, що цього року на Полтавщині посівну завершили значно раніше у порівнянні з минулим роком.