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На Полтавщині завершилася весняна посівна кампанія — аграрії засіяли понад 1,4 млн га

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 87

 

Майже третину площ аграрії засіяли кукурудзою

Аграрії Полтавщини завершили весняну посівну кампанію. Засіяли понад 1,4 млн га. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Найбільша площа посівів припадає на кукурудзу — 455 тис. га. Соняшнику засіяли 384 тис. га, сої — 286 тис. га, ячменю — 69 тис. га, проса — майже 10 тис. га, гороху — 9,6 тис. га, пшениці — 4,5 тис. га, вівса — 3,1 тис. га, гречки — 2,1 тис. га.

— Попереду новий виклик — виростити й зібрати врожай. Впевнений у наших аграріях, вони впораються із цим завданням. Дякую за самовіддану працю, — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, 25 травня ми писали, що цього року на Полтавщині посівну завершили значно раніше у порівнянні з минулим роком.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Полтавщина аграрії посівна
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