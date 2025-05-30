На Полтавщині чоловік побив і пограбував 62-річного знайомого — справу передали до суду

Під час сварки відібрав мобільний телефон, при собі мав наркотики
У Миргородському районі завершили досудове розслідування у справі про грабіж, вчинений під час воєнного стану. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
Інцидент стався в одному з населених пунктів Великобагачанської громади. Місцеві жителі повідомили на лінію 102, що побили та пограбували 62-річного чоловіка. Слідчо-оперативна група оперативно прибула на місце події.
За даними слідства, під час спільного дозвілля між двома чоловіками виникла сварка. 32-річний місцевий житель побив знайомого та відібрав у нього мобільний телефон. Під час обшуку у підозрюваного також виявили наркотичні речовини.
Чоловіку висунули обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Обвинувальний акт вже направлено до суду.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці судили чоловіка, який обікрав співмешканку та вчинив розбійні напади на магазини.
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