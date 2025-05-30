На Полтавщині чоловік побив і пограбував 62-річного знайомого — справу передали до суду

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 124

Під час сварки відібрав мобільний телефон, при собі мав наркотики

У Миргородському районі завершили досудове розслідування у справі про грабіж, вчинений під час воєнного стану. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Великобагачанської громади. Місцеві жителі повідомили на лінію 102, що побили та пограбували 62-річного чоловіка. Слідчо-оперативна група оперативно прибула на місце події.

За даними слідства, під час спільного дозвілля між двома чоловіками виникла сварка. 32-річний місцевий житель побив знайомого та відібрав у нього мобільний телефон. Під час обшуку у підозрюваного також виявили наркотичні речовини.

Чоловіку висунули обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч.4 ст.186 — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану (карається позбавленням волі від 7 до 10 років),

ч.1 ст.309 — незаконне зберігання наркотиків,

ч.2 ст.125 — нанесення легких тілесних ушкоджень.

Обвинувальний акт вже направлено до суду.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці судили чоловіка, який обікрав співмешканку та вчинив розбійні напади на магазини.