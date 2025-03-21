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Надзвичайні новини

У Кременчуці судили чоловіка, який обікрав свою співмешканку та вчинив розбійні напади на магазини

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 145

 

Під час пограбування магазину чоловік погрожував продавчині гранатою

У Кременчуці на 8 років за ґратами засудили чоловіка, який у листопаді минулого року обікрав квартиру співмешканки, а в грудні здійснив розбійний напад на два магазини. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Як повідомляють правоохоронці, 16 грудня обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння зайшов до магазину на проспекті Лесі Українки. Там він почав погрожувати продавчині гранатою РГН та забрав із собою кілька товарів. Уже через годину чоловік скоїв те ж саме у магазині на вулиці Молодіжній. Після скоєного гранату він заховав у клумбі поблизу свого будинку. За кілька годин після скоєного його затримали.

 

Чоловіка визнали винним у крадіжці та розбої, вчинені в умовах воєнного стану, та придбанні, носінні та зберіганні вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Йому присудили 8 років позбавлення волі з конфіскацією 1/3 частини майна.

Нагадаємо, у Кременчуці на 8 років за ґратами засудили чоловіків за розбійний напад та пограбування заправки.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини, Полтавська обласна прокуратура
Теги: розбійний напад грабіж граната суд прокуратура
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