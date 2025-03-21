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Громадського активіста з Полтави намагалися вбити кілери на замовлення РФ: СБУ затримали причетних

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 525

 

Обох підозрюваних затримали «на гарячому», коли вони перебували в засідці

Громадського активіста з Полтави намагалися вбити кілери на замовлення спецслужб РФ: причетних затримали. Про це інформують у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

За даними правоохоронців, таке замовне вбивство російські спецслужби планували задля розхитування суспільно-політичної обстановки у Полтаві. «Жертвою» мав би стати місцевий адвокат, відомий своєю активною громадською позицією.

Затримали виконавців «на гарячому», коли вони перебували у засідці поблизу дороги. Чоловіки планували заблокувати автомобіль адвоката та розстріляти його впритул із незареєстрованої зброї.

 

За даними пресслужби СБУ кілерами виявилися двоє чоловіків із сусіднього регіону. Замовлення на вбивство вони отримали наприкінці минулого року. Для виконання вбивства вони тривалий час стежили за своєю жертвою: вивчали розпорядок дня, а також графік та маршрути поїздок по території регіону.

 

Співробітникам СБУ вдалося викрити злочинців та зірвати їхній задум ще на етапі його підготовки.

У затриманих вилучено зброю та мобільні телефони, де збережені докази комунікації із російськими замовниками через мережу «даркнет».
Кілерам збираються оголосити підозру за ч. 3 ст. 15 п. 11 ст. 115 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на замовне вбивство), та обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ Джерело відео: СБУ
Теги: СБУ кількість замовне вбивство затримання
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