Громадського активіста з Полтави намагалися вбити кілери на замовлення РФ: СБУ затримали причетних

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Обох підозрюваних затримали «на гарячому», коли вони перебували в засідці

Громадського активіста з Полтави намагалися вбити кілери на замовлення спецслужб РФ: причетних затримали. Про це інформують у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

За даними правоохоронців, таке замовне вбивство російські спецслужби планували задля розхитування суспільно-політичної обстановки у Полтаві. «Жертвою» мав би стати місцевий адвокат, відомий своєю активною громадською позицією.

Затримали виконавців «на гарячому», коли вони перебували у засідці поблизу дороги. Чоловіки планували заблокувати автомобіль адвоката та розстріляти його впритул із незареєстрованої зброї.

За даними пресслужби СБУ кілерами виявилися двоє чоловіків із сусіднього регіону. Замовлення на вбивство вони отримали наприкінці минулого року. Для виконання вбивства вони тривалий час стежили за своєю жертвою: вивчали розпорядок дня, а також графік та маршрути поїздок по території регіону.

Співробітникам СБУ вдалося викрити злочинців та зірвати їхній задум ще на етапі його підготовки.