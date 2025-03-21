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Трансгендерній людині, яка влітку минулого року викрала немовля у Кременчуці, суд виніс вирок

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 594 Коментарів: 1

 

Свій вчинок обвинувачена особа аргументувала тим, що дуже хотіла створити сім'ю, проте сама не могла народити

Сьогодні, 21 березня, у Крюківському районному суді Кременчука винесли вирок трансгендерній людині, яка у липні минулого року викрала новонароджену дитину із палати Кременчуцького перинатального центру.

Суд визнав обвинувачену особу винною за ст. 146 Кримінального кодексу України (викрадення малолітньої, вчинене способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілої) та призначив їй покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Строк відбування покарання рахуватиметься від моменту затримання трансгендерної людини, тобто від 16 липня 2024 року.

Викрадення немовляти у Кременчуцькому перинатальному центрі: що відомо

14 липня з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. Дитину викрали приблизно о 16.08. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати зниклої дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла, а дитина сусідки — на місці.

Загалом часу на викрадення пішло від 5 до 10 хвилин.

Наразі Кременчуцький перинатальний центр є пологовим відкритого типу. Породіль можуть вільно відвідувати родичі та перебувати разом із ними в палатах. На момент викрадення дитини відкритим був лише один вхід, розповіли, розповів керівник Департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак разом із речником поліції Полтавщини Юрієм Сулаєвим.

Про породіллю відомо, що вона вже має чотирьох дітей. Жінка — мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.

Щодо усіх працівників перинатального розпочали службову перевірку.

16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину. Прокуратура оголосила підозру. 

Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.

18 липня в Октябрському районному суді Полтави підозрюваній у викраденні немовляти обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою терміном на 60 днів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: викрадення немовля суд вирок суду
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Коментарі: 1

1 374
Andron777:
Сьогодні, 18:51

Треба було його чи її (воно) на нари оприділити. Там би бистро їй розтолкували хто вонО він чи вона.


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