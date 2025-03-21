Скільки заробив за рік секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко: огляд декларації

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 370 Коментарів: 1

Як заощадження Гриценко тримає у готівці 38 тисяч доларів США та 2 тис. євро

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко подав декларацію за 2024 рік. Чиновник вказав доходи, заощадження, нерухомість і транспорт. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

Юрій Гриценко задекларував 1 млн 39 тисяч 347 гривень зарплати за минулий рік. Також секретар міськради отримував дві пенсії, загальна річна сума — понад 391 тис. грн, соціальні виплати — 16 тисяч 625 грн та відсотки з банків — понад 40 тисяч гривень.

Як заощадження Гриценко тримає у готівці 38 тисяч доларів США та 2 тис. євро. На банківських рахунках він зберігає 280 тисяч гривень. У порівнянні з попереднім роком, у секретаря міської ради збільшилась кількість збережень і загальний розмір річної заробітної плати.

З нерухомості Юрій Гриценко має спільну з дружиною квартиру, якою вони володіють з 2022 року. Чиновник задекларував два гаражі. Гриценко володіє автівкою Nissan X-TRAIL 2013 року випуску.

Нагадаємо, за 2024 рік заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко заробив 889 тисяч 877 гривень. Також чиновник отримав відсотки від банку, страхові виплати й кешбек.