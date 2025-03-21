У центрі Кременчука стався конфлікт: ситуацію вивчають правоохоронці

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На місці працювали правоохоронці та медики

Біля бізнес-центру «Пасаж» на вулиці Університетській стався конфлікт — на місці працювали правоохоронці та медики. Слова очевидців «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердили у пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції.

Нині інших подробиць немає, окрім того, що поліція ще дає юроцінку події.

Нагадаємо, патрульна поліція Кременчука встановила винуватця дорожньо-транспортна пригода, яка сталась 16 березня біля БЦ «Пасаж».