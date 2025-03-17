Патрульна поліція встановила винуватця вчорашньої ДТП у центрі Кременчука

Патрульна поліція Кременчука встановили винуватця дорожньо-транспортна пригода, яка сталась 16 березня на вулиці Університетській. Про це 17 березня повідомили на її офіційній сторінці у Facebook.
Прибувши на місце дорожньо-транспортної пригоди після отримання виклику, поліціянти встановили, що водій Ford Ranger не впорався з керуванням та зіткнувся з Ford Mondeo. Після цього він втратив контроль над авто, в'їхав у дві припарковані біля бізнес-центру «Пасаж» автівки (BMW X6 та BMW 740) та залишив місце пригоди. Унаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Нагадаємо, учора ввечері ми писали, що близько 20.00 на вулиці Університетській напроти бізнес-центру «Пасаж» сталася масштабна ДТП за участю 4 автомобілів.
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