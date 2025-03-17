Патрульна поліція встановила винуватця вчорашньої ДТП у центрі Кременчука

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Патрульна поліція Кременчука встановили винуватця дорожньо-транспортна пригода, яка сталась 16 березня на вулиці Університетській. Про це 17 березня повідомили на її офіційній сторінці у Facebook.

Прибувши на місце дорожньо-транспортної пригоди після отримання виклику, поліціянти встановили, що водій Ford Ranger не впорався з керуванням та зіткнувся з Ford Mondeo. Після цього він втратив контроль над авто, в'їхав у дві припарковані біля бізнес-центру «Пасаж» автівки (BMW X6 та BMW 740) та залишив місце пригоди. Унаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

— Завдяки злагодженій роботі інспекторів відділення з розшуку та опрацювання матеріалів ДТП винуватця аварії було встановлено. На 36-річного водія складено відповідні адміністративні матеріали, які надалі будуть направлені до суду, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора ввечері ми писали, що близько 20.00 на вулиці Університетській напроти бізнес-центру «Пасаж» сталася масштабна ДТП за участю 4 автомобілів.