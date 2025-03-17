Вже цієї середи PARFENIUK презентує альбом «Врубай» у Кременчуці

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 120

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19 березня, вже цієї середи, в МПК PARFENIUK презентує альбом «Врубай» у Кременчуці.

PARFENIUK – це артист, чиї хіти підкорюють топ-чарти, а мільйони слухачів додають їх у свої плейлисти. «Врубай», «Відриваючись», «Температура», «Забий», «Де би ти не була» – тепер у тебе є шанс почути їх наживо

На Вас чекає нова програма з головними хітами та сюрпризами з дебютного альбому. Усе це під живий музичний супровід.

Це буде вечір, наповнений справжніми емоціями, енергією та душевним вайбом. Приходь зарядитися музикою та натхненням