На проспекті Свободи у Кременчуці автівка влетіла в стовп

17 березня, близько 14.00, на проспекті Свободи у Кременчуці сталась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.
За попередньою інформацією, авто під час руху втратив керування, вилетів проїжджої частини й зіткнувся з електроопорою.
Наразі на місці працюють рятувальники та патрульні. Водія оглядають медики.
Рух проспектом в напрямку центру утруднений.
Встановлюються деталі.
Нагадаємо, що патрульна поліція встановила винуватця ДТП, яка сталась 16 березня на вулиці Університетській.
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