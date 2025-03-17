На проспекті Свободи у Кременчуці автівка влетіла в стовп

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Є утруднення руху в напрямку центру

17 березня, близько 14.00, на проспекті Свободи у Кременчуці сталась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

За попередньою інформацією, авто під час руху втратив керування, вилетів проїжджої частини й зіткнувся з електроопорою.

Наразі на місці працюють рятувальники та патрульні. Водія оглядають медики.

Рух проспектом в напрямку центру утруднений.

Встановлюються деталі.

Нагадаємо, що патрульна поліція встановила винуватця ДТП, яка сталась 16 березня на вулиці Університетській.