У Покровську поранені троє дітей, яких раніше евакуювали на Полтавщину, але родини повернулись назад

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 199

Постраждалі мають мінно-вибухові травми, опіки та переломи

17 березня російська армія обстріляла Покровськ, поціливши у приватний будинок, повідомляє пресслужба поліції. Унаслідок атаки поранені троє дітей – 15-річна та 8-річна дівчатка і їхній 12-річний брат. За даними Донецької ОВА, діти раніше були евакуйовані з села Піщане до Полтавської області, однак батьки вирішили повернутися назад, попри небезпеку. Діти зазнали мінно-вибухових травм, опіків, переломів та черепно-мозкових травм. Їм надають медичну допомогу. Стан постраждалих: 12-річний хлопчик і 15-річна дівчинка будуть евакуйовані санавіацією до Дніпра

8-річну дівчинку госпіталізували до лікарні Добропілля На місці трагедії працює слідчо-оперативна група та підрозділ «Білий янгол». Нагадаємо, що після нічного обстрілу тисяча абонентів у Кременчуцькому районі лишились без світла.

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