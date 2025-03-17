У Покровську поранені троє дітей, яких раніше евакуювали на Полтавщину, але родини повернулись назад

17 березня російська армія обстріляла Покровськ, поціливши у приватний будинок, повідомляє пресслужба поліції. Унаслідок атаки поранені троє дітей – 15-річна та 8-річна дівчатка і їхній 12-річний брат.
За даними Донецької ОВА, діти раніше були евакуйовані з села Піщане до Полтавської області, однак батьки вирішили повернутися назад, попри небезпеку.
Діти зазнали мінно-вибухових травм, опіків, переломів та черепно-мозкових травм. Їм надають медичну допомогу.
Стан постраждалих:
На місці трагедії працює слідчо-оперативна група та підрозділ «Білий янгол».
Нагадаємо, що після нічного обстрілу тисяча абонентів у Кременчуцькому районі лишились без світла.
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