Діти з синдромом Дауна готували піцу з головою КРВА й місцевими депутатами. Фоторепортаж

До Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна у Кременчуці в кафе Sweetlo пройшов кулінарний майстер-клас
Сьогодні, 21 березня, у Всесвітній день людей з синдромом Дауна у Кременчуці в кафе Sweetlo відбувся кулінарний майстер-клас з виготовлення піци. Головними учасниками події стали діти з синдромом Дауна, які відвідують Кременчуцький міський осередок ВО «Союз осіб з інвалідністю України».
Не залишилися осторонь представники місцевої влади. Захід відвідали начальник Кременчуцької військової районної адміністрації Олександр Аленін, голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко, заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова, депутати й підприємці міста й району.
Вони не лише прийшли привітати дітей, а й разом із ними готували піцу, жартували, спілкувалися й фотографувалися. Це було неформальне спілкування — без підписів, протоколів і бар’єрів, просто від серця.
Олександр Аленін, вітаючи учасників події, зазначив:
Майстер-клас провела головна кухарка закладу, яка пояснила кожен етап приготування у доступній, цікавій формі. Діти з радістю місили тісто, викладали інгредієнти, прикрашали свої піци, а потім — із гордістю смакували власноруч приготовлені страви.
Своїми враженнями про подію поділилася 18-річна Ольга:
Нагадаємо, сьогодні вдень в Кременчуці відбувся ще один захід, присвячений Всесвітньому дню людей з синдромом Дауна — фотовиставка «Краса різноманітності».
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