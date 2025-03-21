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Діти з синдромом Дауна готували піцу з головою КРВА й місцевими депутатами. Фоторепортаж

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 196

До Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна у Кременчуці в кафе Sweetlo пройшов кулінарний майстер-клас

Сьогодні, 21 березня, у Всесвітній день людей з синдромом Дауна у Кременчуці в кафе Sweetlo відбувся кулінарний майстер-клас з виготовлення піци. Головними учасниками події стали діти з синдромом Дауна, які відвідують Кременчуцький міський осередок ВО «Союз осіб з інвалідністю України».

— Цей захід не просто розвага, це ініціатива на підтримку інклюзії, дружби та рівних можливостей, — зазначив Андрій Мельник, голова осередку й подякував всім присутнім за участь в важливій події.

Не залишилися осторонь представники місцевої влади.  Захід відвідали начальник Кременчуцької військової районної адміністрації Олександр Аленін, голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко, заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова, депутати й підприємці міста й району.

Вони не лише прийшли привітати дітей, а й разом із ними  готували піцу, жартували, спілкувалися й фотографувалися. Це було неформальне спілкування — без підписів, протоколів і бар’єрів, просто від серця.  

Олександр Аленін, вітаючи учасників події, зазначив:

— Сьогодні ми зібралися не просто приготувати піцу й поговорили, а  показати всім, що  люди рівні, що мають рівні права. Що всі повинні в суспільстві себе реалізовувати й не соромитися якихось вад. Зараз ми разом з дітками приготуємо цю піцу й покажемо всім, що немає ніяких меж.

Майстер-клас провела головна кухарка закладу, яка пояснила кожен етап приготування у доступній, цікавій формі. Діти з радістю місили тісто, викладали інгредієнти, прикрашали свої піци, а потім — із гордістю смакували власноруч приготовлені страви.

 Своїми враженнями про подію поділилася 18-річна Ольга:

— Я дуже люблю готувати, навіть за професією кухар-кондитер. Тому вже неодноразово робила піцу, супи, борщі. Але дуже радію можливості приготувати піцу у справжньому ресторані!

Нагадаємо, сьогодні вдень в Кременчуці відбувся ще один захід, присвячений Всесвітньому дню людей з синдромом Дауна — фотовиставка «Краса різноманітності».


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Автор: Мирослава Українська
Теги: союз осіб з інвалідністю синдром Дауна піца майстер-клас
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