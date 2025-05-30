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Як потрапити на прийом до міського голови Кременчука та його заступників у червні: графік

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 178

 

Записатися на прийом з особистих питань до керівництва міста можна за телефоном управління по роботі зі зверненнями громадян

Міський голова Кременчука, його заступники та секретар міської ради проводять прийоми громадян з особистих питань щомісяця у різних районах міста. Графік прийому громадян керівництвом міськвиконкому за місцем проживання громадян у червні 2025 року оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.

 

Міський голова Віталій Малецький проводить прийом громадян 19 червня (з 14.00 до 16.00) у приміщення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (площа Перемоги, 2).

  

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко проводить прийом громадян 23 червня (з 16.00 до 17.00) у приміщенні контакт-центру № 5 (вул. Олексія Древаля, 101).

 

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко проводить прийом громадян 18 червня (з 16.00 до 17.00) у приміщенні контакт-центру № 9 (просп. Свободи, 80).

  

Заступник міського голови Дмитро Кравченко проводить прийом громадян 4 червня (з 16.00 до 17.00) у приміщенні контакт-центру № 23 (набережна Лейтенанта Дніпрова, 76).

 

Заступниця міського голови Ольга Усанова проводить прийом громадян 23 червня (з 16.00 до 17.00) у приміщенні контакт-центру № 19 (вул. Давида Кострова, 73).

 

Заступник міського голови Іван Москалик проводить прийом громадян 16 червня (з 16.00 до 17.00) у філії № 2 КЗК МЦКіД (с. Придніпрянське, вул. Центральна, 64).

 

Заступник міського голови Руслан Проценко проводить прийом громадян 10 червня (з 16.00 до 17.00) у приміщенні контакт-центру № 24 (вул. Республіканська, 81).

 

Керуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов проводить прийом громадян 12 червня (з 16.00 до 17.00) у приміщенні контакт-центру № 4 (пров. Гостомельський, 22).

Нагадаємо, записатися на прийом до керівництва міста можна в управлінні по роботі зі зверненнями громадян за телефоном — 0989883133.

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Автор: Віктор Крук
Теги: прийом громадян графік Кременчук
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