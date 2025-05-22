Морква та цибуля подорожчали, а капуста та пальне дешевшають: моніторинг цін на Кременчуччині за тиждень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 152 Коментарів: 1

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 22 травня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

На минулому тижні подорожчали цибуля та морква, а знизилася ціна на молоду капусту, гречану крупу та автомобільне пальне. Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

цибуля рівчаста — на 1,40 грн за 1 кг;

морква — на 0,85 грн за 1 кг.

подешевшали:

капуста (молода) — на 2,50 грн за 1 кг;

крупа гречана — на 0,80 грн за 1 кг;

дизельне пальне — на 1,25 грн за 1 л;

автогаз — на 0,25 грн за 1 л.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині дорожчали овочі, а пальне подешевшало.