У Кременчуці патрульні врятували чоловіка від спроби самогубства: відео

Днями патрульні врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство. Інцидент стався в одній із квартир на дев’ятому поверсі в нагірній частині Кременчука. Про це 22 травня повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста.
Коли екіпаж прибув на виклик і зайшов у помешкання, інспектори побачили чоловіка, який мав намір вчинити самогубство. Поліціянт Ростислав Богданов миттєво зреагував і відмовив його від фатального кроку.
Разом із напарником Валерієм Пилипенком вони перевели чоловіка в безпечне місце й передали лікарям.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці із Крюківського мосту стрибнула людина.
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