У Кременчуці патрульні врятували чоловіка від спроби самогубства: відео

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 3

Днями патрульні врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство. Інцидент стався в одній із квартир на дев’ятому поверсі в нагірній частині Кременчука. Про це 22 травня повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста.

Коли екіпаж прибув на виклик і зайшов у помешкання, інспектори побачили чоловіка, який мав намір вчинити самогубство. Поліціянт Ростислав Богданов миттєво зреагував і відмовив його від фатального кроку.

Разом із напарником Валерієм Пилипенком вони перевели чоловіка в безпечне місце й передали лікарям.