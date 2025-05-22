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У Кременчуці розробляють маршрути під нові тролейбуси — Малецький

Вчора, 16:31 Переглядів: 1 745

Місто закупило тролейбуси на майже 7,5 млн євро

Нині у Кременчуці працюють над розробкою маршрутів для нових тролейбусів. Це мають зробити до вересня. Відомо, що планується посилити роботи та розширити мережу комунального транспорту. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час особистого прийому громадян 22 травня. 

— Очікується запуск у нас нового тролейбуса по вулиці Флотській, Ярмарковій, плануємо Перший Занасип з’єднати. Посилимо напрямок на Нову Знам’янку, по вулиці Олексія Древаля, 304-й квартал. Цілий проєкт йде: посилимо маршрути № 25 і № 26, — сказав Малецький. 

Нагадаємо, наприкінці квітня Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання нових 12-метрових тролейбусів. Ціна договору складає майже 7,5 млн євро. Спочатку місто планувало закупити 20 тролейбусів, але на сьогодні відомо, що громада отримає 18.

Додамо, що на гроші на придбання тролейбусів для Кременчука виділив Європейський інвестиційний банкСтрок позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштівМісто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення. 


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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: тролейбус
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