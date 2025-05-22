Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим захисником Анатолієм Дерієм

Загинув військовослужбовець торік у вересні
Завтра, 23 травня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Анатолія Дерія. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що полеглий воїн — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 27 — загинув під час виконання бойового завдання 8 вересня 2024 року.
Прощання та поховання Анатолія Дерія відбудеться завтра, 23 травня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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