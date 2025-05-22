Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим захисником Анатолієм Дерієм

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 209

Завтра, 23 травня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Анатолія Дерія. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що полеглий воїн — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 27 — загинув під час виконання бойового завдання 8 вересня 2024 року.

Прощання та поховання Анатолія Дерія відбудеться завтра, 23 травня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Пантелеймонівській церкві;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.