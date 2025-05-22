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Уряд спростив отримання пенсій для переселенців, біженців та мешканців ТОТ: що змінилося

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 135

 

Пенсію ці категорії зможуть отримувати у будь-якому уповноваженому банку або через «Укрпошту»

Відтепер пенсію можна отримувати у будь-якому уповноваженому банку (а не лише в Ощадбанку) або через «Укрпошту». Це стосується всіх пенсіонерів, що виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ) або залишаються там, незалежно від наявності довідки ВПО. Змінити банк можна особисто у ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ або у відділенні нового банку.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

При цьому у міністерстві вказали, що для пенсіонерів на ТОТ та за кордоном важливо:

  • щорічно проходити фізичну ідентифікацію (до 31 грудня);
  • здійснювати витратні операції з картки щонайменше раз на пів року.

Крім того, пенсіонери, що виїхали з ТОТ або залишаються там, повинні повідомити Пенсійний фонд України, що не отримують пенсію від РФ. Це можна зробити у відповідній заяві (про призначення/поновлення/продовження виплати) або в довільній формі.

Мінсоцполітики нагадує, що більше інформації про ідентифікацію, вимоги та контакти гарячої лінії ПФУ (0800 503 753) на офіційному сайті Мінсоцполітики за посиланням.

Наскільки зросли пенсії по інвалідності у березні після проведення індексації

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що в Україні планують скоротити чисельність працівників районних держадміністрацій – чиновників переведуть в територіальні органи ПФУ.

«Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд ухвалив рішення обмежити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, та встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Це рішення стосується спецпенсій державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто 23 610 грн. 

Ми також писали, що ініціатива уряду щодо скорочення надвеликих пенсій провалилася: суди масово скасовують «незаконні» обмеження.

У березні 2025 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад близько 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати.

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Більш ніж 10 мільйонам українців пенсії проіндексували та вже виплатили: який зараз середній розмір пенсії 

Наскільки зросли пенсії по інвалідності у березні після проведення індексації

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ пенсії ВПО ТОТ Ощадбанк
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